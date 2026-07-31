Tërmet i fortë godet Napolin, momenti kur njerëzit dalin në rrugë - dëme të shumta nga rrëshqitjet e dheut
Një tërmet me magnitudë 4.7 ballë u regjistrua sonte në Napoli.
Epiqendra e tërmetit ndodhej në zonën e supervullkanit Phlegraean Fields dhe thellësia fokale vlerësohet në 4 kilometra.
Sipas mediave italiane, tërmeti ishte më i forti në 40 vitet e fundit.
Energjia elektrike u ndërpre në shumë lagje të Napolit dhe shumë njerëz dolën në rrugë.
Janë regjistruar dëme materiale, me një mur që është shembur përgjatë vijës hekurudhore dhe një pjesë të një kodre në zonën e Pozzuolit. /Telegrafi/
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