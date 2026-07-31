Tensionet në Lindjen e Mesme, aeroplanët e parë ushtarakë amerikanë mbërrijnë në bazën ajrore në Bullgari
Dy aeroplanët e parë ushtarakë amerikanë që kishin për qëllim të ofronin mbështetje për operacionet në Lindjen e Mesme mbërritën në një bazë ajrore në Bullgarinë juglindore.
Administrata Trump është përballur me kundërshtime nga disa aleatë evropianë për përdorimin e bazave ajrore në mbështetje të luftës së saj me Iranin.
Por ligjvënësit në Bullgari, një anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, votuan më herët në korrik për të lejuar vendosjen e deri në tetë aeroplanëve amerikanë të furnizimit me karburant KC-135, si dhe 250 personeli me armë dhe municione personale dhe pajisje aeroporti, në Bazën Ajrore Bezmer.
Sipas një marrëveshjeje mbrojtëse SHBA-Bullgari të vitit 2006, objekti Bezmer, rreth 260 kilometra në juglindje të kryeqytetit Sofje, është një objekt me përdorim të përbashkët.
Çdo përdorim i ri i bazës kërkon miratimin parlamentar.
Vendosja, e kërkuar nga Ambasada e SHBA-së në Bullgari, është e autorizuar deri më 1 tetor 2026.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, falënderoi kryeministrin bullgar Rumen Radev për lejimin e vendosjes së raketave “pavarësisht kërcënimeve të Iranit”.
Ministrja e Jashtme bullgare Velislava Petrova e siguroi homologun e saj iranian, Abbas Araghchi, se vendosja e aeroplanëve “nuk do të thotë në asnjë mënyrë një ndryshim në qasjen e Bullgarisë ndaj Iranit”. Të dy vendet janë partnerë të rëndësishëm tregtarë. /Telegrafi/