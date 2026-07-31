Një tërmet me magnitudë 4.7 goditi Fushat Phlegraean, një zonë vullkanike pranë Napolit në Italinë jugore, duke lënduar katër persona dhe duke dëmtuar ndërtesa dhe kisha.

Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV) i Italisë regjistroi 10 lëkundje pasuese pas tërmetit me magnitudë 4.7.

Ai tha se dridhja ishte më e forta që kur aktiviteti sizmik u intensifikua në Fushat Phlegraean, një zonë vullkanike në perëndim të Napolit që ka përjetuar trazira në rritje vitet e fundit.

Tërmeti u ndje në të gjithë Napolin dhe komunitetet fqinje.

Ministri i Mbrojtjes Civile, Nello Musumeci, tha se katër persona u lënduan, ndërsa dëme u raportuan në ndërtesa banimi dhe disa kisha.

Departamenti i Mbrojtjes Civile i Italisë aktivizoi njësinë e krizës ndërsa shërbimet e emergjencës vlerësuan ndikimin.

Shumë njerëz ikën në rrugë pas tërmetit, ndërsa u raportuan ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të Napolit dhe zonës metropolitane përreth. /Telegrafi/

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