Tërmeti më i fortë në vite godet zonën vullkanike pranë Napolit
Një tërmet me magnitudë 4.7 goditi Fushat Phlegraean, një zonë vullkanike pranë Napolit në Italinë jugore, duke lënduar katër persona dhe duke dëmtuar ndërtesa dhe kisha.
Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV) i Italisë regjistroi 10 lëkundje pasuese pas tërmetit me magnitudë 4.7.
Ai tha se dridhja ishte më e forta që kur aktiviteti sizmik u intensifikua në Fushat Phlegraean, një zonë vullkanike në perëndim të Napolit që ka përjetuar trazira në rritje vitet e fundit.
Tërmeti u ndje në të gjithë Napolin dhe komunitetet fqinje.
Ministri i Mbrojtjes Civile, Nello Musumeci, tha se katër persona u lënduan, ndërsa dëme u raportuan në ndërtesa banimi dhe disa kisha.
Departamenti i Mbrojtjes Civile i Italisë aktivizoi njësinë e krizës ndërsa shërbimet e emergjencës vlerësuan ndikimin.
Shumë njerëz ikën në rrugë pas tërmetit, ndërsa u raportuan ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të Napolit dhe zonës metropolitane përreth. /Telegrafi/