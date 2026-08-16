Zjarr masiv në Belgjikë, flakët afrohen drejt kufirit me Gjermaninë
Zjarrfikësit punuan gjatë gjithë natës për të luftuar zjarrin më të madh të regjistruar ndonjëherë në Belgjikë, i cili deri të dielën në mëngjes kishte djegur 3,000 hektarë tokë dhe po shkon drejt kufirit gjerman.
Zjarri në High Fens, një rezervat natyror në lindje të vendit, ka qenë duke u djegur që nga e premtja dhe zjarrfikësit nga e gjithë Belgjika dhe Gjermania dhe Luksemburgu fqinjë janë përpjekur ta vendosin nën kontroll.
“Ekipet e ndihmës të dielën ishin të përqendruara në vijën e parë të zjarrit që po lëvizte drejt Gjermanisë dhe shpresonin se moti më i freskët dhe më i lagësht do të mbështeste përpjekjet për ta kontrolluar atë”, tha Stephanie Ernoux, zëdhënëse e administratës së rajonit belg të Wallonisë.
Zjarri është më shumë se dyfishi i madhësisë së një zjarri në vitin 2011 që dogji afër 1,400 hektarë, treguan të dhënat nga Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje.
Qyteti gjerman i Monschau, pranë kufirit me Belgjikën, tha se nuk pritej që zjarri të përhapej në territorin gjerman, por kishte të ngjarë të kishte ndotje të konsiderueshme nga tymi.
Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu kanë rritur gjasat e kushteve të nxehta dhe të thata që lejojnë që zjarret të përhapen më shpejt dhe të digjen më gjatë.