Zbulohet lista sekrete e detyrave të Sekretarit amerikan të Thesarit - të blejë 5-10 miliardë dollarë jen japonezë
Një fotografi e publikuar nga Reuters ka zbuluar një shënim me listën e detyrave të Sekretarit amerikan të Thesarit, Scott Bessent, ku përfshihet blerja e jenit japonez në vlerë prej 5 deri në 10 miliardë dollarë.
Shënimi, i fotografuar gjatë një takimi të kabinetit amerikan në Camp David, ka nxitur spekulime se Shtetet e Bashkuara mund të ndërhyjnë në tregun valutor për të mbështetur monedhën japoneze, e cila ka qenë nën presion të madh ndaj dollarit amerikan.
Lëvizja e mundshme vjen në një kohë kur autoritetet japoneze janë përpjekur të frenojnë dobësimin e jenit.
Reuters raportoi se Departamenti amerikan i Thesarit kishte njoftuar disa banka për mundësinë e një ndërhyrjeje në tregun valutor.
Nëse realizohet, kjo do të ishte një ndërhyrje e rëndësishme e SHBA-së për forcimin e jenit. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndërhyrë drejtpërdrejt për të mbështetur monedhën japoneze që nga viti 2011, kur vepruan në koordinim me vendet e G7 pas katastrofës natyrore në Japoni.
Bessent më herët ka deklaruar se stabiliteti i kursit të këmbimit është i rëndësishëm dhe se jeni japonez është i nënvlerësuar, ndërsa Uashingtoni dhe Tokio kanë rritur bashkëpunimin për të menaxhuar luhatjet e monedhës.
Tregjet financiare po e ndjekin me kujdes situatën, pasi një ndërhyrje e koordinuar SHBA–Japoni mund të ketë ndikim në dollarin amerikan, jenin dhe tregjet globale të valutave. /Telegrafi/