Nga Bernabeu në Camp Nou? Barcelona synon transferimin befasues të yllit të Real Madridit
Endrick, sulmuesi brazilian 20-vjeçar i Real Madridit, është futur në listën e opsioneve të Barcelonës për repartin ofensiv.
Klubi katalunas po shqyrton mundësinë për të bërë një ofertë për të, pasi transferimi i Carlos Espi te Real Madridi ka rritur konkurrencën për minutat në sulm, ku Endrick edhe më parë ishte huazuar gjatë pjesës së dytë të sezonit të kaluar.
Planet e Barcelonës kanë ndryshuar gjatë javëve të fundit. Vështirësitë për të finalizuar transferimin e Julian Alvarez, dëmtimi i Kroupit dhe pasiguria rreth vazhdimit të bashkëpunimit me Ferran Torres kanë bërë që drejtuesit sportivë të eksplorojnë alternativa të reja për përforcimin e repartit ofensiv.
Në këtë situatë ka dalë emri i Endrickut, pasi e ardhmja e tij te Real Madridi është rikthyer në qendër të diskutimeve.
Transferimi i Carlos Espi te Real Madridi ka ndryshuar panoramën në sulmin e skuadrës madrilene. Sulmuesi i ardhur për 25 milionë euro, me kontratë deri në vitin 2031, ka shtuar konkurrencën në një repart ku tashmë janë edhe Kylian Mbappe dhe Endrick.
Braziliani kishte kaluar një periudhë huazimi gjatë pjesës së dytë të sezonit të kaluar, me synimin për të fituar më shumë minuta dhe ritëm loje. Gjatë asaj periudhe, ai regjistroi 8 gola dhe 7 asistime, duke rikthyer vëmendjen ndaj potencialit të tij para rikthimit në Madrid.
Barcelona vazhdon kërkimin për një sulmues të ri. Objektivi fillestar ishte Alvarez, por operacioni po has vështirësi, ndërsa dëmtimi i Kroupit dhe mungesa e progresit në rinovimin e Ferran Torres kanë bërë që klubi katalunas të zgjerojë listën e kandidatëve.
Në këtë kontekst, Endrick përputhet me profilin që kërkon Barcelona, për shkak të moshës së tij të re, vetëm 20 vjeç, dhe eksperiencës që ka fituar në futbollin spanjoll.
Sipas informacioneve të fundit, Barcelona po shqyrton mundësinë për të paraqitur një ofertë, por ende nuk dihen shifrat financiare apo forma e mundshme e transferimit./Telegrafi/