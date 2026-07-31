Tërmet në FIFA: Trump thyen heshtjen për planin e Infantinos që ka shkaktuar revoltë globale
Donald Trump ka thyer heshtjen për planin kontrovers të Gianni Infantinos për të shitur aksione në një kompani që mund të menaxhojë Kupën e Botës.
Infantino është përballur me kritika të mëdha pas propozimit për krijimin e FIFA Forward Enterprise (FFE), një kompani që do të merrej me menaxhimin e garave të FIFA-s. Pjesa më e debatueshme e këtij plani është ideja për t’u shitur 20 për qind e aksioneve investitorëve privatë.
Kompania amerikane Thrive Capital, e themeluar nga Joshua Kushner, vëllai i dhëndrit të Trumpit, është përmendur si investitori kryesor i mundshëm në këtë projekt.
Presidenti i FIFA-s tentoi të bindte 211 federatat anëtare në mbarë botën, duke ofruar një pagesë prej 30 milionë funtesh për ato që do ta mbështesnin planin deri më 19 shtator.
Megjithatë, propozimi u prit me kundërshtime të mëdha. UEFA reagoi ashpër, ndërsa 55 federatat e saj anëtare u zotuan të bojkotojnë Kupën e Botës gjatë një takimi emergjent.
Më pas, federata të tjera në mbarë botën, përfshirë Concacaf dhe Konfederatën Aziatike të Futbollit (AFC), dolën kundër idesë, duke e çuar në mbi 100 numrin e federatave që nuk e mbështesin këtë projekt.
Ndërsa shumë drejtues të futbollit kanë shprehur hapur kundërshtimin e tyre, presidenti amerikan Donald Trump fillimisht ishte i rezervuar kur u pyet për qëndrimin e tij ndaj planit.
“Jo, nuk kam folur kurrë me të”, u përgjigj Trump para gazetarëve gjatë një takimi të kabinetit në rezidencën presidenciale Camp David të premten.
Trump dhe Infantino kishin krijuar një raport të afërt gjatë periudhës përgatitore për Kupën e Botës 2026.
Në shortin e turneut në dhjetor, Infantino i dhuroi Trumpit çmimin e parë të FIFA-s për Paqe, një çmim i krijuar nga vetë presidenti i FIFA-s për të nderuar “individë që kanë ndërmarrë veprime të jashtëzakonshme për paqen dhe kanë bashkuar njerëzit në mbarë botën”.
Ky vendim u kritikua shumë, sidomos pasi SHBA-ja ndërmori sulme ndaj Iranit vetëm tre muaj më vonë. Ky nuk ishte rasti i vetëm kur miqësia mes Trumpit dhe Infantinos është vënë në pikëpyetje./Telegrafi/