Infantino në rrezik? Evropa gjen kandidatin që mund ta rrëzojë nga posti i presidentit të FIFA-s
Gianni Infantino ka pësuar një goditje në përpjekjen e tij për të qëndruar në krye të FIFA-s, pasi zyrtarët evropianë raportohet se kanë identifikuar kandidatin e tyre kryesor për ta sfiduar në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
Infantino ka shkaktuar një stuhi reagimesh pas publikimit të planeve për shitjen e aksioneve në operacionet komerciale dhe organizative të FIFA-s, përfshirë edhe Kupën e Botës.
Pas raportimeve nga mediat prestigjioze, FIFA konfirmoi se po planifikon të "ftojë palë të treta për të bërë investime minoritare, pa të drejtë kontrolli" në një kompani të re të quajtur FIFA Forward Enterprise (FFE).
Kjo kompani raportohet se mund të ketë një vlerë prej rreth 17.3 miliardë eurosh, ndërsa procesi i investimeve private pritet të udhëhiqet nga Thrive Eternal, një kompani amerikane e kapitalit sipërmarrës e themeluar nga vëllai i dhëndrit të Donald Trumpit, Joshua Kushner.
Infantino ka deklaruar se kjo lëvizje ka të bëjë me "demokratizimin e futbollit në mbarë botën" dhe u ka premtuar 211 federatave anëtare të FIFA-s deri në 34.7 milionë euro nëse e miratojnë propozimin kontrovers para afatit të ri.
UEFA ka publikuar disa deklarata të forta kundër këtij plani, ndërsa ekzistojnë edhe spekulime se organizata evropiane mund të bojkotojë Kupën e Botës nëse këto ndryshime zbatohen.
Tashmë është bërë e ditur se drejtuesit e futbollit evropian e shohin presidentin e PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, si kandidatin kryesor që mund ta sfidojë Infantinon për pozitën më të lartë në futbollin botëror.
Al-Khelaifi është kryetar i Qatar Sports Investments dhe i beIN Media Group, por gjithashtu drejton European Club Association, ndërsa mban poste edhe në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s dhe në Këshillin e FIFA-s.
Sipas Politico, zyrtarët evropianë e konsiderojnë biznesmenin nga Katari si një nga kandidatët më seriozë për të zëvendësuar Infantinon, i cili po kërkon një mandat të tretë të plotë në mars të vitit 2027, kur do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme presidenciale të FIFA-s.
Zvicerani ka drejtuar FIFA-n pa kundërshtar që nga viti 2016 dhe synon të qëndrojë në këtë pozitë deri në vitin 2031.
Megjithatë, Al-Khelaifi shihet si një kërcënim i madh për të ardhmen politike të Infantinos në FIFA, ndërsa raportohet se tashmë kanë nisur diskutime mes figurave të rëndësishme të futbollit evropian./Telegrafi/