Bruno Guimaraes shpjegon arsyen se pse iu bashkua Arsenalit
Bruno Guimaraes ka shpjeguar arsyet që e shtynë të largohej nga Newcastle United dhe t’i bashkohej Arsenalit, duke thënë se synimi i tij kryesor ishte të kishte më shumë mundësi për të fituar trofe.
Mesfushori brazilian ishte një prej transferimeve të para të bujshme të Newcastle pas blerjes së klubit nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite. Kur Guimaraes u transferua nga Lyoni në janar të vitit 2022, Newcastle ndodhej në zonën e rënies nga Liga Premier.
Me brazilianin si një prej figurave kryesore të skuadrës, Newcastle e përfundoi atë sezon në vendin e 11-të. Në vitet pasuese, klubi u kualifikua dy herë në Ligën e Kampionëve dhe fitoi trofeun Carabao Cup gjatë periudhës katërvjeçare e gjysmë të Guimaraesit në Tyneside.
Megjithatë, periudha te Newcastle ishte edhe emocionalisht e lodhshme për 28-vjeçarin. Guimaraes u përlot kur u konfirmua transferimi i tij te Arsenali, në një marrëveshje me vlerë rreth 101 milionë dollarë.
Arsyetimi i tij, sipas vetë brazilianit, ishte i thjeshtë, edhe pse vendimi ishte i dhimbshëm: Arsenali i ofronte një ambient më të konsoliduar dhe një mundësi më të madhe për të luftuar për trofe.
“Kam kaluar pothuajse pesë vite te Newcastle. Besoj se kam ndihmuar në rindërtimin e klubit. Mbërrita në atë që e konsideroj një prej momenteve më të vështira në historinë e klubit dhe, së bashku me familjen time, vendosa të provoja diçka të re”, ka deklaruar Guimaraes për ESPN Brasil.
Sezoni i kaluar ishte veçanërisht zhgënjyes për brazilianin dhe Newcastle, pasi skuadra e përfundoi kampionatin në vendin e 12-të. Mungesa e Guimaraesit për një pjesë të konsiderueshme të sezonit tregoi edhe një herë rëndësinë e tij për sistemin e Eddie Howe.
Kur Guimaraes ishte në fushë, Newcastle kishte mesatarisht 1.8 pikë për ndeshje në Ligën Premier, ndërsa në mungesë të tij kjo shifër binte në vetëm 0.8 pikë për ndeshje.
Tani, braziliani ka nisur një kapitull të ri te Arsenali dhe menjëherë ka dhënë sinjale pozitive. Ai pati një debutim mbresëlënës në ndeshjen zyrtare ndaj Manchester Cityt në Community Shield, duke e nisur aventurën e tij në Londër me fitimin e një trofeu.
“Jam shumë i lumtur për mundësinë që kam këtu te Arsenali dhe tani është koha të vazhdoj të punoj. Jam shumë i lumtur që e nisa në mënyrën e duhur ndeshjen time të parë zyrtare. Fitimi i trofeut ishte shumë i rëndësishëm”.
“Është një skuadër shumë e fortë me lojtarë të mëdhenj. Mendoj se ky është plani – të luftojmë për gjithçka dhe të japim maksimumin”./Telegrafi