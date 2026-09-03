Kanosi kryeministrin, arrestohet i dyshuari në Prishtinë – para se të arrestohej kanosi edhe policët
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar të dyshuarin për kanosje të kryeministrit, Albin Kurti.
Policia njofton se i dyshuari është arrestuar të martën, më 2 shtator.
“Prishtinë 02.09.2026. Njësitet policore në koordinim me PSRK-në, pasi kanë identifikuar dhe lokalizuar vendndodhjen e të dyshuarit mashkull kosovar, të njëjtin e kanë arrestuar për shkak se përmes rrjetit social ka kanosur kryeministrin”, thuhet në raport.
Po ashtu i dyshuari, para se të arrestohet, ka kanosur edhe zyrtarët policorë.
Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje për 48-orë.
Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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