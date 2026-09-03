Sulmi seksual në parkun e “Arbërisë”, arrestohet i dyshuari
Një i ri është sulmuar seksualisht ditë më parë në parkun e “Arbërisë”, ndërkaq Policia e Kosovës ka bërë të ditur se lidhur me këtë rast kanë arrestuar të dyshuarin.
Rasti i sulmit seksual ka ndodhur më 27 gusht, ndërkaq personi i dyshuar u arrestuar të martën, e 2 shtatorit.
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“Prishtinë 27.08.2026 – 22:20. Më 02.09.2026 pas hetimeve të zhvilluara lidhur me rastin, është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar”, thuhet në raport.
I njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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