Arrestohet i mituri në Istog nën dyshimin për dhunim
Një person (i mitur) është arrestuar nën dyshimin për kryerjen e veprës “Dhunim”.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orëve 01:00-02:00 në Istog.
Tutje thuhet se i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 24 orë.
Istog 02.09.2026 – 01:00-02:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar- i mitur, nën dyshimin për kryerjen e veprës së lartcekur. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 24 orë”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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