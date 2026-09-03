Prokuroria Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj N.S., i dyshuar për shkaktimin e një aksidenti trafiku me pasoja fatale në rrugën nacionale Mitrovicë–Prishtinë.

Sipas Prokurorisë, i pandehuri akuzohet për veprën penale “Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur”, nga neni 371, paragrafi 4 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Rasti ka ndodhur më 23 korrik 2026, kur N.S. ishte duke drejtuar automjetin pa patentë shoferi dhe nën ndikimin e alkoolit.

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Sipas aktakuzës, derisa ishte duke lëvizur në krahun dhe shiritin e kundërt të rrugës, ai ka goditur një automjet që ishte duke qarkulluar në drejtimin e rregullt.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën pasagjerja M.V., ndërsa tre persona të tjerë kanë pësuar lëndime trupore.

Nga aksidenti janë shkaktuar edhe dëme materiale në automjete dhe në mbrojtëset e rrugës.

Prokuroria ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Mitrovicë që i pandehuri të shpallet fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet dhe të dënohet sipas ligjit. /Telegrafi/

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