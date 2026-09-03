“Tani e kontrollojmë Ngushticën e Hormuzit”, Trump: Udhëheqësit e Iranit janë zhdukur
Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-të kontrollojnë kanalin jetik të Ngushticës së Hormuzit dhe se dërgesat e naftës po kalojnë nëpër zonë, pavarësisht provave që tregojnë të kundërtën ditët e fundit.
"Tani e kontrollojmë Ngushticën e Hormuzit", tha presidenti amerikan.
"Shumë anije kalojnë nëpër atë çdo ditë dhe çdo natë... shumë, shumë anije të ngarkuara me naftë", shtoi ai.
Kjo vjen pas një rifillimi të sulmeve të përplasjes midis SHBA-së dhe Iranit.
“Ata nuk kanë marinë, nuk kanë forcë ajrore, nuk kanë asnjë avion... çdo gjë që ka të bëjë me avionët ose anijet është e gjitha në fund të detit ose në fund të një piste”, tha Trump.
"Udhëheqësit e tyre janë zhdukur, e gjithë teknologjia e tyre është zhdukur, armët e tyre janë zhdukur kryesisht", vazhdoi ai.
“Po e bëjmë për të ndihmuar Lindjen e Mesme, po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë për të ndihmuar veten tonë - sepse pasi ata të shkatërrojnë Izraelin - gjë që do ta kishin bërë me shumë kënaqësi, dhe pastaj Lindjen e Mesme - atëherë ata vijnë kundër Evropës dhe vijnë kundër disa prej qyteteve tona përpara se t'i shkatërrojmë.”
Presidenti amerikan i përfundoi komentet e tij duke thënë: "Por ne po ia dalim shumë mirë me Iranin".