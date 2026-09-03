Zelensky ‘shpërthen’ ndaj shërbimeve ukrainase pas përplasjes me armë në Kiev
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka reaguar ashpër pas përplasjes me armë mes dy prej strukturave më të rëndësishme të sigurisë së Ukrainës, SBU-së dhe GUR-it, incident që raportohet se la të plagosur tre zyrtarë.
SBU është shërbimi ukrainas i sigurisë së brendshme, ndërsa GUR është inteligjenca ushtarake që operon nën Ministrinë e Mbrojtjes dhe zhvillon gjithashtu operacione speciale, transmeton Telegrafi.
Sipas raportimeve, përplasja në Kiev lidhet me ndalimin nga SBU-ja të një drejtuesi të një njësie ruse kundër Kremlinit, e cila lufton në krah të Ukrainës dhe vepron nën mbikëqyrjen e GUR-it.
Përplasje e përgjakshme midis shërbimeve sekrete në Kiev, qëlluan njëri-tjetrin, plagosen tre prej tyre
Zelensky e cilësoi incidentin si “absolutisht të turpshëm” dhe urdhëroi përfshirjen e prokurorëve dhe hetuesve për të zbardhur rrethanat e përplasjes. Në të njëjtën kohë, një zyrtar i lartë i SBU-së u shkarkua.
“Ukrainë, të shtënat lejohen vetëm kundër pushtuesve rusë, në mbrojtje të vendit. Shteti ynë nuk do ta konsiderojë asnjë përplasje tjetër me armë si diçka që dikush ka të drejtë ta bëjë”, deklaroi Zelensky.
Incidenti ka nxjerrë në pah tensione serioze mes dy strukturave ukrainase të sigurisë, në një kohë kur vendi vazhdon luftën kundër Rusisë dhe mbështetet në bashkëpunimin e ngushtë mes institucioneve të tij të inteligjencës dhe sigurisë. /Telegrafi/