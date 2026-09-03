Finlanda zhvillon stërvitjen më të madhe të mbrojtjes civile në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore
Nën tokë, në një bunker të gdhendur në shkëmb dhe të projektuar për t’i rezistuar edhe një sulmi bërthamor apo biologjik, Finlanda po përgatitet për një skenar që deri vonë dukej i pamendueshëm: një krizë e madhe sigurie me Rusinë.
Më shumë se 2,000 persona, përfshirë ushtarë, vullnetarë dhe studentë, morën pjesë në stërvitjen më të madhe të mbrojtjes civile të zhvilluar në Evropë që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore.
Në qytetin Kuopio, autoritetet simuluan një situatë lufte ku infrastruktura kritike, përfshirë furnizimin me energji elektrike dhe ujë, goditet nga sulme kibernetike, ndërsa qyteti përballet me kërcënimin e sulmeve raketore nga Rusia.
Në një prej strehimoreve nëntokësore, e cila në kushte normale shërben si sallë sportive dhe mund të strehojë deri në 7,000 persona, qindra njerëz fjetën gjatë natës në shtretër të improvizuar. Ushtarët, të pajisur me maska dhe kostume mbrojtëse, ushtruan edhe matjen e rrezatimit dhe procedurat që do të ndiqeshin në rast të një sulmi.
Por Finlanda nuk po përgatitet vetëm për raketa. Autoritetet po marrin gjithnjë e më seriozisht edhe kërcënimet hibride: sulmet kibernetike, sabotimet ndaj infrastrukturës, ndërprerjet e energjisë dhe aktivitetin e dyshimtë me dronë, transmeton Telegrafi.
Finlanda ndan me Rusinë një kufi prej më shumë se 1,300 kilometrash, nga Deti Baltik deri në Arktik. Pas pushtimit të plotë rus të Ukrainës në vitin 2022, Helsinki ndryshoi rrënjësisht politikën e sigurisë dhe, së bashku me Suedinë, iu bashkua NATO-s në vitin 2024.
Për ish-kolonelin e ushtrisë finlandeze, Asko Muhonen, mbrojtja e vendit nuk varet vetëm nga ushtria, por edhe nga gatishmëria e qytetarëve për të reaguar në rast krize.
“Mos u besoni asaj që thonë, por vëzhgoni atë që bëjnë”, është mesazhi i tij kur flitet për Moskën.
Edhe kompanitë energjetike finlandeze raportojnë rritje të sulmeve kibernetike që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Në disa zona janë gjetur edhe shenja të dyshimta pranë infrastrukturës energjetike, ndërsa dronë janë parë mbi linjat e energjisë, megjithëse autorët nuk janë identifikuar.
Autoritetet theksojnë se nuk është e mundur të parandalohet çdo kërcënim. Për këtë arsye, qytetarët po trajnohen që të jenë në gjendje të përballojnë të paktën 72 orë pa ndihmë, në rast se energjia ndërpritet ose uji bëhet i papijshëm.
Stërvitja ka gjithashtu një dimension emocional. Finlanda e njeh nga afër pasojat e një konflikti me Rusinë. Në luftërat kundër Bashkimit Sovjetik, vendi humbi rreth 11 për qind të territorit dhe më shumë se 400,000 njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre.
Tani, brezat e rinj po mësojnë se si të mbijetojnë në një krizë të mundshme. /Telegrafi/