Polici britanik hidhet në ajër dhe rrëzon drejtuesin e biçikletës elektrike që po arratisej
Një polic në Britani ka kryer një ndërhyrje spektakolare për të ndaluar një drejtues të një biçiklete elektrike të modifikuar, i cili kishte refuzuar të ndalonte dhe po lëvizte me shpejtësi të lartë në qendër të qytetit.
Ngjarja ndodhi në Peterborough, Cambridgeshire, ku drejtuesi kishte kaluar me shpejtësi pranë disa policëve të veshur me jelekë reflektues, duke iu shmangur përpjekjeve për ta ndaluar.
Por pak më tej, dy policë civilë po e prisnin. Në momentin që drejtuesi vazhdoi rrugën, njëri prej tyre u hodh drejt tij, duke bërë një kërcim të fuqishëm dhe duke e goditur në mënyrë që ta rrëzonte nga biçikleta.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi dhe biçikleta përfunduan në tokë, ndërsa policia më vonë kreu testet teknike mbi mjetin, transmeton Telegrafi.
Rezultatet treguan se biçikleta ishte modifikuar për të arritur deri në 37 kilometra në orë, ndërsa kufiri ligjor për asistencën elektrike të e-bike në Britani është 25 km/h.
Drejtuesi është raportuar për mosndalim ndaj policisë, drejtim pa patentë dhe pa sigurim.
Sipas ligjit britanik, personat mbi 14 vjeç mund të përdorin biçikleta elektrike pa patentë dhe sigurim, por vetëm nëse mjeti përmbush kushtet ligjore: motor me fuqi maksimale 250 vat dhe asistencë elektrike që ndërpritet mbi 25 km/h.
Nëse këto kritere nuk plotësohen, mjeti trajtohet ligjërisht si një moped ose motor dhe duhet të jetë i regjistruar, i taksuar dhe i siguruar.
Policia britanike po intensifikon kontrollet ndaj e-bike-ve të modifikuara. Në 12 muajt deri më 19 maj janë konfiskuar 7,049 mjete, pothuajse dyfishi i 3,858 mjeteve të konfiskuara një vit më parë.
Disa prej këtyre biçikletave janë modifikuar për të arritur shpejtësi shumë më të larta se kufiri ligjor, me raste të raportuara që kanë kaluar edhe rreth 113 km/h. /Telegrafi/