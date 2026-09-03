Ilir Deda: Problemi i gjashtë deputetëve të LDK-së është Bekim Sejdiu, e jo Kurti e LVV-ja
Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, ka reaguar lidhur me kundërshtimin e gjashtë deputetëve të LDK-së ndaj kandidaturës së Bekim Sejdiut për president.
Deda ka hedhur kritika të drejtpërdrejta ndaj deputetëve, duke argumentuar se kundërshtimi i tyre nuk lidhet me Albin Kurtin apo Lëvizjen Vetëvendosje, por me vetë Sejdiun dhe vendimet e tij të mëparshme si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.
Ai ka rikujtuar edhe vendimin e Gjykatës Kushtetuese për Qeverinë Hoti, duke theksuar se Sejdiu nuk e kishte “rrëzuar” atë qeveri, por se Kushtetuesja kishte konstatuar se vota me të cilën ishte zgjedhur qeveria ishte e pavlefshme.
“Tash po bëhet më e qartë se problemi i gjashtë deputetëve të LDK-së nuk është as Albin Kurti, as LVV por Bekim Sejdiu, sepse si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese nuk e kishte mbivendosë interesin e LDK-së ndaj Kushtetutës. Bekim Sejdiu nuk e rrëzoi Qeverinë Hoti, por rrëzoi fakti se ishte zgjedhur me një votë të pavlefshme. Këtë Kushtetuesja e konstatoi njëzëri.”, ka shkruar Deda.
Në reagimin e tij, ish-deputeti ngre edhe pyetjen nëse mbrojtja e Kushtetutës duhet të jetë pikërisht një nga parimet kryesore që duhet ta udhëheqë një president, pavarësisht interesave partiake.
Deda e cilëson qëndrimin e gjashtë deputetëve si një formë të “hakmarrjes ndaj institucionalizmit”, duke argumentuar se refuzimi i Sejdiut mund të lidhet me vendimin e tij të atëhershëm për të mbrojtur Kushtetutën, edhe kur ky vendim kishte pasoja politike për LDK-në. /Telegrafi/