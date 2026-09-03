Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se edhe sot në ora 11:00 do të jenë në Kuvendin e Kosovës.

PDK thekson se po kërkojnë konstituimin e menjëhershëm të Kuvendit

“Edhe sot, në ditën e 27-të të përmbysjes së rendit kushtetues, PDK kërkon konstituimin e menjëhershëm të Kuvendit dhe përfundimin e krizës shtetërore të shkaktuar nga Albin Kurti.

Kaq. Demokraci.

E kush është për demokraci, rend kushtetues dhe funksionim normal të shtetit, i presim sot në sallën e Kuvendit, në orën 11:00. PDK do të jetë aty!’, thuhet në njoftimin e PDK-së. /Telegrafi/

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