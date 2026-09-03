Takimi i Kurtit me Abdixhikun dhe përfaqësuesit e komuniteteve - sa vota janë për president?
Në vazhdën e përpjekjeve për tejkalimin e ngërçit politik, kryeministri në detyrë Albin Kurti zhvilloi të mërkurën një takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.
Takimi u zhvillua në një kohë kur procesi për zgjedhjen e presidentit ka mbetur i bllokuar, ndërsa mosmarrëveshjet brenda LDK-së kanë vështirësuar edhe më tej sigurimin e votave të nevojshme.
Kurti dhe Abdixhiku ditë më parë janë marr vesh që kandidat për president të jetë Bekim Sejdiu.
Por, gjashtë deputetë të LDK-së, Avdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Kujtim Gashi, Arben Gashi, Armend Zemaj dhe Janina Ymeri kanë deklaruar se nuk e përkrahin Sejdiun për president.
E pas deklarimit të gjashtë deputetë të LDK-së se nuk do ta mbështesin kandidatin e LVV-së dhe LDK-së për president, sa vota janë aktualisht për president?
Takimi Kurti-Abdixhiku, kryetari i LDK-së: Numrat për zgjedhjen e presidentit, për momentin nuk janë
Pas takimit Kurti-Abdixhiku, të mërkurën në orët e mbrëmjes, deklaratë për media ka dhënë vetëm kryetari i LDK-së.
Ai në një prononcim para gazetarëve theksoi se e ka njoftuar Kurtin për zhvillimet e fundit brenda LDK-së, veçanërisht pas vendimit të gjashtë deputetëve të kësaj partie për të mos e mbështetur kandidaturën e Bekim Sejdiut për president të Kosovës.
Abdixhiku e ka cilësuar takimin si një njoftim të rregullt ndërmjet dy liderëve politikë për zhvillimet në partitë e tyre.
“Është njoftim i rregullt pas zhvillimeve në të dy partitë. Siç e do rendi, kur kemi procese diskutuese duhet të njoftojmë zyrtarisht njëri-tjetrin për zhvillimet partiake. Atë që ka ndodhur dje, e njoftova Kurtin dhe ai më njoftoi për zhvillimet në kryesinë e VV-së dhe të Grupit Parlamentar”, ka deklaruar Abdixhiku.
Ai nuk është ndalur gjatë te vendimi i gjashtë deputetëve të LDK-së që të mos votojnë për Sejdiun.
“Tash duhet t’i pyesni ata që kanë vendosur ta dërgojnë Kosovën në një situatë të paqartë”, ka thënë ai.
I pyetur nëse do të vazhdojnë takimet me Kurtin, Abdixhiku ka thënë se përpjekjet do të vazhdojnë, por ka vlerësuar se aktualisht nuk ekzistojnë numrat e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të vendit.
“Përpjekje do të ketë, por numrat për momentin nuk janë për të zgjedhur presidentin e vendit...Fatkeqësisht me aq sa po shoh po krijohet një situatë e pamundësisë numerike per të dal nga kjo gjendje’’, ka deklaruar kreu i LDK-së.
Ndërkohë, sa i përket mundësisë së takimeve me partitë e tjera politike, Abdixhiku ka thënë se një proces i tillë do të ishte i mirëseardhur.
“Beteja politike për Qeverinë duhet të bëhet për Qeverinë. Në Kuvendin e Kosovës çështjen e presidentit, duhet ta zgjedhim një president se kështu duhet të sillemi normalisht… Me aq sa po shoh, me pozicionet e bëra publike ne po krijojmë një situatë të pamundësisë për llogaritje për të dalë nga kjo gjendje”, shtoi ai.
Megjithatë, sipas tij, partitë e tjera janë distancuar nga përpjekjet për të zhvilluar takime të tilla.
Kurti pas Abdixhikut takoi edhe përfaqësuesit e komuniteteve: Kemi 74 vota për president
Kryeministri në detyrë dhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, të mërkurën në orët e mbrëmjes ka takuar edhe përfaqësuesit e komuniteteve.
Ai i ka njoftuar për bisedimet dhe marrëveshjen me LDK-në, si dhe për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president.
“Ata ndajnë keqardhjen me të gjithë neve që kjo nuk po mund të realizohet, për shkak se gjashtë deputetë nga LDK-ja nuk e respektojnë këtë marrëveshje”, tha Kurti.
Ai tha se LVV-ja do të vazhdojë përpjekjet për të shmangur zgjedhjet e reja.
“Do të vazhdojmë të ecim tutje duke u përpjekur t’i evitojmë zgjedhjet e reja”, deklaroi Kurti.
Kreu i LVV-së tha se, pavarësisht zhvillimit negativ të së martës, marrëveshja me LDK-në ka sjellë progres sa i përket numrit të votave për zgjedhjen e presidentit.
“Dje pasdite ndodhi një zhvillim negativ, por kemi pasur progres dhe në këtë legjislaturë jemi më mirë sesa në të kaluarën sa i përket numrit të votave për president. Feride Rushiti ka pasur 64, tash Bekim Sejdiu ka 74”, tha ai të mërkurën në mbrëmje.
Kurti bëri të ditur se do të zhvillojë konsultime të brendshme me kryesinë e VV-së.
“Ne vazhdojmë të jemi optimistë, ndonëse situata është më e vështirë se përpara. Shohim çfarë mund të bëjmë në ditët në vijim”, ka theksuar Kurti.
Ndryshe, për zgjedhja e presidentit kërkohen 80 vota në dy raundet e para, ndërsa në raundin e tretë nevojiten 61 vota. /Telegrafi/