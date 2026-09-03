Gjermania heton lidhje me Serbinë dhe Poloninë pas dronit me eksplozivë në Leipzig
Në rastin e incidentit me dron në Leipzig në Gjermani, hetuesit gjermanë thuhet se po kërkojnë pista drejt Polonisë dhe Serbisë.
Sipas informacionit të marrë nga "Der Spiegel" nga burime sigurie, një nga të dyshuarit e identifikuar deri më tani është i lidhur me një incident tjetër - një sulm zjarrvënës në një dyqan pajisjesh në Lodz të Polonisë, në korrik 2024.
Burri thuhet se ka lidhje me shërbimet e inteligjencës ruse, transmeton Telegrafi.
Sipas raportit, hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu lidhje të mundshme midis incidentit në Leipzig dhe një zbulimi të eksplozivëve në kufirin serbo-hungarez.
Atje, më 11 qershor, forcat serbe të sigurisë arrestuan dy burra që mbanin pjesë të një droni të modifikuar, një transmetues kontrolli dhe dy kanaçe me eksplozivë.
Sipas burimeve pranë hetimit, përbërësit kanë ngjashmëri me ato të gjetura në dronin e zbuluar në Aeroportin e Leipzigut.
Edhe atje, eksplozivi ishte fshehur, për shembull, në një kanaçe kallaji të bashkangjitur në dron.
Burrat e arrestuar në kufirin e BE-së, një serb dhe një burrë me shtetësi serbe dhe ruse, janë në paraburgim.
Sipas Der Spiegel, autoritetet gjermane të sigurisë po hetojnë aktualisht lidhjet e mundshme midis dy burrave dhe një personi që luan gjithashtu një rol në rastin e Leipzigut.
Mbrëmjen e 4 gushtit, një dron që mbante eksplozivë u zbulua në Aeroportin e Leipzigut.
Disa aeroplanë mallrash ukrainas ishin në afërsi të tij. Aeroporti konsiderohet si një qendër për dërgesat e ndihmës ushtarake në Ukrainë në luftën e saj kundër Rusisë. /Telegrafi/