Kush ishte Laurent Krasniqi? Nga TikToku te Big Brother VIP Kosova - jeta dhe karriera e tij
Laurent Krasniqi, një prej figurave të njohura të rrjeteve sociale në Kosovë dhe ish-banor i edicionit të tretë të “Big Brother VIP Kosova”, ka vdekur mbrëmjen e 2 shtatorit 2026, si pasojë e një aksidenti trafiku në fshatin Llukar të Prishtinës.
Aksidenti ka ndodhur rreth orës 20:20 dhe në të janë përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se motoçiklisti ka humbur jetën, ndërsa vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK. Me rastin është duke u marrë Njësiti i Trafikut Rajonal.
Krasniqi ishte bërë i njohur fillimisht përmes rrjeteve sociale, veçanërisht TikTokut, ku publikonte kryesisht video humoristike dhe përmbajtje argëtuese. Stili i tij spontan dhe bashkëpunimet me mikun e tij, Fitim Sylejmani, kishin bërë që dyshja të krijonte një audiencë të konsiderueshme në internet.
Sipas të dhënave biografike të publikuara për të, Laurent Krasniqi kishte lindur më 27 gusht 1997 në Kosovë. Krahas aktivitetit si krijues përmbajtjeje, ai merrej edhe me biznes dhe fotografi. Në vitin 2021 kishte nisur aktivitetin e tij në fushën e fotografisë nën emrin “Laurent Krasniqi Photography”, ndërsa ishte përfshirë gjithashtu në biznesin e importit të veturave.
Në rrjetet sociale ai kishte ndërtuar gradualisht profilin e tij publik. Deri në fund të vitit 2024 numëronte dhjetëra mijëra ndjekës në TikTok dhe Instagram, ku përveç videove humoristike ndante edhe momente nga udhëtimet dhe jeta e përditshme.
Pjesëmarrja në Big Brother VIP Kosova 3
Laurent Krasniqi në dhomën e rrëfimeve të Big Brother VIP Kosova 3 (Foto: Laurent Krasniqi/Instagram)
Një dimension tjetër i popullaritetit të Laurentit erdhi me pjesëmarrjen në “Big Brother VIP Kosova 3”.
Ai hyri në shtëpinë më të famshme në Kosovë së bashku me Fitim Sylejmanin, me të cilin fillimisht garuan si një konkurrent i vetëm. Dyshja hyri në lojë më 10 dhjetor 2024, në ditën e 53-të të edicionit.
Laurenti dhe Fitimi qëndruan së bashku për 19 ditë në shtëpi, deri në eliminimin e tyre në ditën e 71-të. Pas eliminimit, produksioni vendosi që dyshja të ndahej dhe njërit prej tyre t'i jepej mundësia për t'u rikthyer si konkurrent individual.
Laurenti dhe Fitimi hynë në BBVK 3 si një banor i vetëm (Foto: Big Brother VIP Kosova)
Laurenti vendosi të mos rikthehej, ndërsa Fitimi pranoi mundësinë dhe, pas votimit të publikut, u kthye sërish në shtëpi. Laurent Krasniqi u rendit kështu në vendin e 12-të të edicionit.
Edhe pas përfundimit të eksperiencës në reality show, Laurent dhe Fitim vazhduan bashkëpunimin. Në një paraqitje televizive gjatë vitit 2025, ata treguan se vazhdonin të angazhoheshin në reklama dhe marketing në TikTok, ndërsa Laurent e kishte përshkruar eksperiencën në “Big Brother VIP Kosova” si diçka të pazakontë dhe të veçantë.
Një figurë e njohur e gjeneratës së re të rrjeteve sociale
Përtej televizionit, Laurent Krasniqi i përkiste gjeneratës së krijuesve kosovarë që e ndërtuan profilin publik kryesisht përmes platformave digjitale.
Humori, videot e shkurtra dhe paraqitjet së bashku me Fitimin e kthyen në një fytyrë lehtësisht të identifikueshme për publikun e ri, ndërsa pjesëmarrja në “Big Brother VIP Kosova 3” ia zgjeroi dukshëm audiencën edhe jashtë TikTokut.
Ai kishte edhe pasion për udhëtimet dhe fotografinë, duke publikuar materiale nga vende të ndryshme si Italia, Kroacia, Greqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Vdekja e tij në moshën 29-vjeçare ka ardhur vetëm pak ditë pasi kishte festuar ditëlindjen.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta u bë publik në orët e vona të së mërkurës, 2 shtator, ndërsa u konfirmua edhe nga drejtues të Klinikës Emergjente të QKUK-së dhe Policia e Kosovës.
Laurent Krasniqi do të mbahet mend nga publiku si krijues përmbajtjeje dhe personazh televiziv, por mbi të gjitha si një prej figurave që arriti ta kthente praninë në rrjetet sociale në një karrierë të njohur publike. /Telegrafi/