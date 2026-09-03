Sot i jepet lamtumira e fundit Laurent Krasniqit, vdekja e të cilit tronditi botën e televizionit
Sot i jepet lamtumira e fundit TikTokerit të njohur, Laurent Krasniqi, vdekja e të cilit ka tronditur komunitetin e televizionit.
Siç ka njoftuar miku i tij i ngushtë, Egzon Sahiti, varrimi i të ndjerit do të bëhet sot, në fshatin Llukar të Prishtinës, në orën 17:00.
“Me dhimbje të thellë ju njoftojmë se sot, më 03.09.2026, në orën 17:00, do të bëhet varrimi i shokut tonë të dashur, Laurent Krasniqi. I përjetshëm qoftë kujtimi për ty, Laurent”, ka shkruar Sahiti.
Foto: Egzon Sahiti / Instagram
Vdekja e TikTokerit ka tronditur botën e televizionit, ndërsa miq, kolegë dhe bashkëpunëtorë të tij janë shprehur të pikëlluar për ndarjen e tij të parakohshme nga jeta.
Laurent Krasniqi ndërroi jetë pas një aksidenti me motoçikletë në fshatin Llukar të Prishtinës.
Policia ka bërë të ditur se ka arrestuar personin e dyshuar të përfshirë në aksident, i cili dyshohet se ishte drejtuesi i automjetit me të cilin u përplas motoçikleta.