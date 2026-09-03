Humbi jetën tragjikisht, Laurent Krasniqi vetëm një muaj më parë i kishte propozuar martesë të dashurës
TikTokeri i njohur, Laurent Krasniqi, humbi jetën mbrëmë pas një aksidenti tragjik me motoçikletë në Prishtinë.
Laurenti ishte një prej figurave të njohura të rrjeteve sociale në Kosovë, ndërsa për publikun u bë i njohur edhe si ish-banor i edicionit të tretë të “Big Brother VIP Kosova”.
Vdekja e tij e papritur ka tronditur familjarët, miqtë, kolegët dhe ndjekësit e tij, të cilët kanë shprehur dhimbjen e madhe për ndarjen e tij të parakohshme nga jeta.
Krahas angazhimit në rrjetet sociale dhe pjesëmarrjes në “Big Brother VIP Kosova”, Laurenti ishte i njohur për videot e tij humoristike dhe për energjinë që përcillte te ndjekësit.
Një detaj që e bën edhe më të dhimbshëm lajmin është se vetëm një muaj më parë, Laurenti kishte bërë një hap të rëndësishëm në jetën e tij personale, duke i propozuar për martesë të dashurës së tij.
Humbja e Laurent Krasniqit ka tronditur botën e televizionit, ndërsa miqtë dhe kolegët e tij kanë ndarë mesazhe prekëse në rrjetet sociale, duke kujtuar figurën e tij dhe momentet e shumta të kaluara së bashku.