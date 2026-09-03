Alba Vukaj mahnit nga bregdeti, pozon me bikini të kuqe dhe vë në pah linjat
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Vukaj, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me fotografitë e saj të fundit nga bregdeti.
E veshur me bikini të kuqe, Alba ka pozuar para kamerës duke vënë në pah linjat e saj trupore dhe duke sjellë një tjetër paraqitje verore plot sharm dhe elegancë.
Me pamjen e kuruar dhe bukurinë që e karakterizon, ajo ka marrë vëmendjen e ndjekësve, të cilët nuk kanë kursyer pëlqimet dhe komentet në postimin e saj.
Foto: Alba Vukaj / Instagram
Atmosfera verore, deti dhe paraqitja e saj duket se kanë krijuar kombinimin perfekt për fotografitë e fundit të Albës.
Alba Vukaj vazhdon të jetë një nga ish-banoret më të komentuara të Big Brother VIP Kosova, ndërsa pas përfundimit të aventurës në reality show ajo ka ruajtur një prezencë të vazhdueshme në rrjetet sociale.
Foto: Alba Vukaj / Instagram
Përmes postimeve të saj, Alba shpesh ndan momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe paraqitjet e saj, duke mbajtur të informuar ndjekësit për aktivitetet e saj.
Foto: Alba Vukaj / Instagram
Foto: Alba Vukaj / Instagram