E mbështolli me foli dhe rroba për ta fshehur, Dogana i zbulon armën ajore udhëtarit në Aeroportin e Prishtinës
Zyrtarët e Doganës së Kosovës kanë parandaluar futjen e një arme ajrore të padeklaruar në territorin e Kosovës, gjatë kontrolleve rutinore në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari”.
Sipas Doganës, një udhëtar që kishte kaluar përmes kanalit të gjelbër, duke deklaruar se nuk kishte mallra për të deklaruar, është përzgjedhur për kontroll të bagazhit përmes pajisjes së skanimit.
Gjatë kontrollit me skaner, zyrtarët doganorë kanë vërejtur dyshime lidhur me përmbajtjen e bagazhit, pas së cilës është kryer kontrolli fizik.
Në bagazh është gjetur një revole ajrore “FB Record”, e kalibrit .177, e cila ishte e çmontuar dhe e mbështjellë me foli alumini dhe rroba.
Sipas autoriteteve, mënyra e paketimit dyshohet se ishte përdorur për fshehjen e armës dhe shmangien e zbulimit gjatë kontrollit.
Arma është ndaluar dhe më pas i është dorëzuar Policisë Kufitare në Aeroportin e Prishtinës për procedim të mëtejmë. Ndaj udhëtarit pritet të zhvillohen procedurat përkatëse administrative dhe ligjore.
Dogana e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në parandalimin e futjes së mallrave të ndaluara dhe kontrabandës, duke bashkëpunuar me institucionet kompetente për garantimin e sigurisë dhe zbatimin e legjislacionit në fuqi. /Telegrafi/