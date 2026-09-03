Dyshohet se kanosi përmes telefonit ish të dashurën, rasti po hetohet në Fushë Kosovë
Një grua ishte kanosur përmes telefonit nga ish i dshuri të mërkurën rreth orës 12:11, në Fushë Kosovë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës thuhet i dyshuari nuk është intervistuar, ndërsa është njoftuar prokurori dhe rasti po hetohet.
“Fushë Kosovë 02.09.2026 – 12:11. Është raportuar se viktima femër kosovare, përmes telefoni ishte kanosur nga ish i dashuri i saj, i dyshuari mashkull kosovar. I dyshuari nuk është intervistuar, ndërsa është njoftuar prokurori. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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