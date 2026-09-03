Theri me thikë një të mitur në Prishtinë, arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar nën dyshimin se i njëjti ka sulmuar fizikisht dhe me një mjet të mprehtë (thikë) një të mitur të cilit i ka shkaktuar lëndime.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 14:10 në fshatin Hajvali, në Prishtinë.
Tutje thuhet se viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
“Fsh. Hajvali, Prishtinë 02.09.2026 – 14:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se i njëjti ka sulmuar fizikisht dhe me një mjet të mprehtë-thikë, viktimën mashkull kosovar -i mitur, të cilit i ka shkaktuar lëndime. Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/