“Duam të jemi më të mirët në botë” - Arteta tregon ambiciet e Arsenalit
Mikel Arteta ka zbuluar ambiciet e mëdha të Arsenalit, duke theksuar se klubi londinez synon të bëhet klubi më i mirë në botë.
Trajneri spanjoll foli për objektivat e klubit teksa “Topçinjtë” përgatiten të mbrojnë titullin e Ligës Premier, pasi e kanë fituar atë për herë të parë pas 22 vjetësh.
“Sigurisht, kjo është ambicia e klubit dhe pronarëve, të bëhemi klubi më i mirë në botë”, deklaroi Arteta.
Sipas tij, për të arritur këtë nivel, Arsenali duhet të ndërtojë një projekt që përfshin të gjitha aspektet e klubit, nga infrastruktura dhe stadiumi, te tifozët dhe cilësia e skuadrës.
“Për ta bërë këtë, të duhen objektet më të mira, stadiumi më i mirë, tifozët më të mirë, si dhe skuadra dhe lojtarët më të mirë në botë. Janë pikërisht ata që të fitojnë ndeshjet e futbollit dhe që mund të bëjnë diferencën në momentet vendimtare”, shtoi ai.
Arteta theksoi se kjo është pikërisht ajo që Arsenali po përpiqet të ndërtojë, duke u mbështetur te lojtarët aktualë dhe duke synuar të afrojë futbollistë të rinj që mund të bëjnë diferencën.
Arsenali tashmë konsiderohet një prej klubeve më të mëdha në Angli, por trofeu i Ligës së Kampionëve vazhdon të mungojë në historinë e klubit.
“Topçinjtë” ishin shumë pranë këtij objektivi këtë sezon, por u eliminuan nga Paris Saint-Germain pas ekzekutimit të penalltive. /Telegrafi/