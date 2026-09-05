Cody Gakpo humbi 15 milionë euro pas dështimit të transferimit te Man City
Sulmuesi i Liverpoolit, Cody Gakpo, mund të humbasë më shumë se 15 milionë euro pasi propozimi i tij për transferim te Manchester City dështoi.
Sipas De Telegraaf, City ishte i përgatitur t’i ofronte Gakpos një pagë dukshëm më të lartë se ajo që ai fiton aktualisht te Liverpooli, me holandezin që do të fitonte miliona euro më shumë në vit gjatë një kontrate pesëvjeçare.
Gakpo thuhet se ishte i interesuar për transferimin dhe kishte arritur tashmë një marrëveshje për kushtet personale me Manchester Cityn. Ky veprim u pa si një hap i madh përpara në karrierën e tij.
Liverpooli dhe City kishin qenë në diskutime për një marrëveshje me vlerë më shumë se 100 milionë euro, me negociata që zhvilloheshin gjatë disa javësh.
Megjithatë, Liverpooli vendosi në fund të fundit të mos e lejonte transferimin, me klubin e shqetësuar për forcimin e njërit prej rivalëve të tyre më të mëdhenj në Ligën Premier.
Vendimi erdhi pavarësisht se Gakpo thuhet se mezi priste të kalonte në Etihad.
De Telegraaf gjithashtu pretendon se ardhja e bashkëpronarit të ri të Liverpoolit dhe themeluesit të Amazon, Jeff Bezos, mund të ketë luajtur një rol në ndryshimin e qëndrimit të klubit ndaj transferimit.
Konsorciumi i Bezos ka një mundësi për t'u bërë aksionari kryesor i Liverpoolit në të ardhmen, megjithëse ndikimi i saktë i mbërritjes së tij në marrëveshjen e dështuar të Gakpo mbetet i paqartë. /Telegrafi/