Liverpooli refuzon 93 milionë eurot e Man Cityt për Cody Gakpo
Liverpooli ka refuzuar një ofertë që arrinte deri në 93 milionë euro nga Manchester City për Cody Gakpon.
Sipas David Ornstein nga “The Athletic”, Man City kishte bërë një ofertë të madhe për reprezentuesin holandez, por Liverpooli vendosi të mos e shiste 27-vjeçarin në fund të afatit kalimtar.
Raportohet se Gakpo kishte qenë i hapur për një transferim dhe kishte interes për të vazhduar karrierën te Manchester City.
🚨 BREAKING: Cody Gakpo to stay at Liverpool. Manchester City had £75m + £5m bid rejected by #LFC & pursuit over - confirmed between all sides in direct communication. #MCFC now fully focused on attempting to sign Enzo Fernandez from Chelsea @TheAthleticFC https://t.co/r47xBCrALk
— David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2026
Megjithatë, Liverpooli ka vendosur të mos heqë dorë nga sulmuesi holandez, i cili tani pritet të mbetet pjesë e skuadrës së “Reds”.
Kështu, tentativa e Manchester Cityt për ta transferuar Gakpon ka dështuar, pavarësisht ofertës së madhe të paraqitur për lojtarin. /Telegrafi/
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