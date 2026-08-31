Gruaja shpëton dy fëmijë sekonda para se rrëshqitja masive e baltës të përfshijë rrugën në Nepal
Ky është momenti dramatik kur dy fëmijë i shpëtojnë për pak çaste një rrëshqitjeje masive dheu në Nepal, pasi një grua ndërhyri në kohë dhe i tërhoqi drejt një zone më të sigurt.
Pamjet tronditëse tregojnë gruan duke kapur dy fëmijët pranë një rruge dhe duke i tërhequr me shpejtësi përpjetë. Vetëm pak sekonda më vonë, një masë e fuqishme balte, uji dhe mbetjesh vërshon nëpër rrugë, duke përfshirë dhe shkatërruar një banesë.
Fëmijët dhe personat e tjerë që ndodheshin aty arrijnë të largohen në kohë dhe të ngjiten në një zonë më të lartë. Nuk dihet nëse dy fëmijët kanë lidhje familjare me gruan që i shpëtoi, transmeton Telegrafi.
Pamjet janë publikuar në një kohë kur Nepali po përballet me një prej katastrofave më të rënda natyrore të viteve të fundit. Një masë gjigante akulli, shkëmbinjsh, balte dhe mbetjesh zbriti nga zona kufitare Nepal–Tibet, duke shkaktuar përmbytje katastrofike dhe rrëshqitje masive.
Më shumë se 900 persona kanë humbur jetën, ndërsa rreth 4,250 të tjerë vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur. Përmasat e katastrofës kanë vënë në vështirësi edhe shërbimet mortore, ndërsa qindra trupa të paidentifikuar janë varrosur pasi temperaturat dhe lagështira kanë përshpejtuar dekompozimin.
Ndërkohë, ekipet e shpëtimit kanë hyrë në ditën e gjashtë të operacioneve, duke punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Një prej prioriteteve kryesore është gjetja e dhjetëra punëtorëve të hidrocentraleve që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar brenda tuneleve.
Ekipet nga Nepali, Kina, India dhe Koreja e Jugut po përdorin mjete të rënda, duke gërmuar, shpuar dhe shpërthyer pjesë të masës së dheut për të hapur rrugë drejt tuneleve. Deri tani, nga dy tunele janë nxjerrë tre trupa, ndërsa rrugët drejt pjesëve të tjera vazhdojnë të jenë të bllokuara nga balta.
Mes kësaj tragjedie, një tjetër histori ka sjellë shpresë. Një vajzë vetëm gjashtë vjeç u nxor e gjallë nga balta katër ditë pas katastrofës. Ajo u gjet me kokën mbi sipërfaqe dhe u dërgua në spital, ku më vonë u ribashkua me prindërit.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, katastrofa u shkaktua nga shembja e një akullnaje. Shkaku i saktë i shembjes ende po hetohet, ndërsa shkencëtarët paralajmërojnë se rritja e temperaturave globale po përshpejton shkrirjen e akullnajave në Himalaje dhe po rrit rrezikun e ngjarjeve të tilla ekstreme.
Përmbytjet kanë shkatërruar rrugë, ura, centrale energjetike dhe vendbanime të tëra, duke lënë mijëra familje pa shtëpi dhe duke izoluar komunitete të tëra.
Autoritetet nepaleze kanë kërkuar ndihmë ndërkombëtare, ndërsa përmasat e operacionit të kërkim-shpëtimit vazhdojnë të rriten. Në listën e të zhdukurve janë edhe qindra shtetas të huaj, mes tyre turistë që kishin udhëtuar drejt Himalajeve për trekking dhe pelegrinë hindu që synonin të vizitonin malin e shenjtë Kailash.
Ndërsa ekipet vazhdojnë kërkimet nën tonelata balte dhe mbetjesh, pamje si kjo e gruas që tërheq dy fëmijët në momentin e fundit tregojnë edhe një tjetër dimension të katastrofës: në mes të një tragjedie të përmasave të jashtëzakonshme, disa sekonda mund të bëjnë dallimin mes jetës dhe vdekjes. /Telegrafi/