Muçi asiston për Salah, por Hasi me Krasniqin dhe Dellovën triumfojnë ndaj Trabzonsporit
Trabzonspori ka pësuar humbje me rezultat 2-1 nga Amedspori në javën e tretë të Superligës së Turqisë, në një ndeshje ku Ernest Muçi dha asistim, por në fund fitoren festuan Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi dhe trajneri Besnik Hasi.
Ylli i Kombëtares së Shqipërisë vazhdoi formën e mirë, duke dhënë edhe një tjetër asistim për sulmuesin egjiptian, Mohammed Salah.
Në minutën e 11-të, Muçi e pa mirë shkëputjen e Salah, duke përfituar nga mbrojtja kundërshtare e pozicionuar lart. Mesfushori shqiptar dhuroi një pasim vertikal të saktë, ndërsa Salah pati vetëm detyrën ta mposhtte portierin dhe ta kalonte Trabzonsporin në epërsi 1-0.
GOL | Amed SK 0-1 Trabzonspor
⚽️ 11' Salah pic.twitter.com/S6KUWt32S0
— Anında Gol (@anindagoltivi1) August 31, 2026
Megjithatë, Amedspori u rikthye në lojë në fundin e pjesës së parë. Mbaye Diagne fillimisht humbi një penallti, por pas topit të kthyer, Yira Sor arriti të shënonte për rezultatin 1-1.
Goli i fitores për ekipin e udhëhequr nga Besnik Hasi erdhi në minutën e 90-të, kur Gift Orban realizoi për rezultatin përfundimtar 2-1.
Lumbardh Dellova dhe Ermal Krasniqi luajtën për 90 minuta në këtë takim nën drejtimin e Hasit, duke ndihmuar Amedsporin të marrë fitoren e dytë në kampionat.
Pas kësaj fitoreje, Amedspori ka gjashtë pikë dhe renditet në vendin e pestë, me po aq pikë sa Besiktasi dhe Fenerbahçe. /Telegrafi/