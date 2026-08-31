Zyrtare: Benzema largohet nga Al-Hilal
Karim Benzema nuk është më lojtar i Al-Hilal. Sulmuesi francez është larguar zyrtarisht nga klubi saudit pas vetëm gjashtë muajsh, ndonëse kontrata e tij ishte e vlefshme deri në qershor të vitit 2027.
38-vjeçari bëri gjithsej 13 paraqitje me Al-Hilal, duke realizuar nëntë gola.
“Al-Hilal dëshiron ta falënderojë Benzeman për kontributin e tij gjatë kohës që luajti me ekipin tonë. Brenda dhe jashtë fushës, ai gjithmonë ka treguar profesionalizëm dhe përkushtim”, thuhet në njoftimin e klubit.
📄 "الهلال" و"بنزيما" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي 🔹
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 31, 2026
Benzema e filloi karrierën e tij te Lyoni, ndërsa periudhën më të suksesshme e kaloi te Real Madridi, ku luajti nga viti 2009 deri në vitin 2023 dhe u shndërrua në një nga sulmuesit më të mëdhenj në historinë e klubit.
Ai u largua nga Real Madridi për te Al-Ittihad në vitin 2023, ndërsa në fillim të këtij viti iu bashkua Al-Hilal.
Sipas mediave spanjolle, Benzema nuk pritet t’i japë fund ende karrierës si futbollist, ndërsa një transferim në MLS përmendet si një nga mundësitë e ardhshme.
🎬 كريمٌ في ذاكرة الهلال 🔹
شكرًا "بنزيما" 💙☝️ pic.twitter.com/2O2elVJttL
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 31, 2026
Me kombëtaren e Francës, Benzema ka zhvilluar 97 ndeshje dhe ka shënuar 37 gola. /Telegrafi/