Karim Benzema nuk është më lojtar i Al-Hilal. Sulmuesi francez është larguar zyrtarisht nga klubi saudit pas vetëm gjashtë muajsh, ndonëse kontrata e tij ishte e vlefshme deri në qershor të vitit 2027.

38-vjeçari bëri gjithsej 13 paraqitje me Al-Hilal, duke realizuar nëntë gola.

“Al-Hilal dëshiron ta falënderojë Benzeman për kontributin e tij gjatë kohës që luajti me ekipin tonë. Brenda dhe jashtë fushës, ai gjithmonë ka treguar profesionalizëm dhe përkushtim”, thuhet në njoftimin e klubit.


Benzema e filloi karrierën e tij te Lyoni, ndërsa periudhën më të suksesshme e kaloi te Real Madridi, ku luajti nga viti 2009 deri në vitin 2023 dhe u shndërrua në një nga sulmuesit më të mëdhenj në historinë e klubit.

Ai u largua nga Real Madridi për te Al-Ittihad në vitin 2023, ndërsa në fillim të këtij viti iu bashkua Al-Hilal.

Sipas mediave spanjolle, Benzema nuk pritet t’i japë fund ende karrierës si futbollist, ndërsa një transferim në MLS përmendet si një nga mundësitë e ardhshme.


Me kombëtaren e Francës, Benzema ka zhvilluar 97 ndeshje dhe ka shënuar 37 gola. /Telegrafi/

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