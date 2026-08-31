Gara kundër kohës në Nepal, qindra punëtorë mund të jenë të bllokuar në tunele
Një operacion dramatik shpëtimi po zhvillohet në Nepal, ku ekipet e emergjencës po punojnë gjatë gjithë natës për të arritur qindra punëtorë që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar në tunelet e projekteve hidroenergjetike, pas përmbytjeve katastrofike të javës së kaluar.
Përmbytja masive, e shkaktuar nga shembja e një akullnaje dhe e shoqëruar me akull, shkëmbinj, baltë dhe mbetje, ka shkaktuar një katastrofë të përmasave të paprecedenta në zonën kufitare Nepal–Tibet.
Sipas autoriteteve, më shumë se 900 persona kanë humbur jetën, ndërsa rreth 4,250 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ndërkohë, 933 punëtorë nga 24 projekte hidroenergjetike janë raportuar të zhdukur.
Ekipet e shpëtimit po punojnë nën dritat e fuqishme gjatë natës, duke përdorur ekskavatorë, makineri shpimi, pompa dhe madje edhe shpërthime të kontrolluara për të hapur rrugë përmes baltës dhe shkëmbinjve.
Në një prej tuneleve, ekipet kanë arritur të hapin një kalim të vogël dhe kanë filluar të furnizojnë hapësirën me ajër, ndërsa ushtarët kanë zbritur me litarë për të kërkuar ndonjë shenjë jete.
Por në disa raste, thirrjet e shpëtimtarëve janë përballur vetëm me heshtje, transmeton Telegrafi.
Në projektin Upper Trishuli 3A, ekipet krijuan një hapje në pjesën e sipërme të tunelit, por nuk morën përgjigje nga brenda. Në një tjetër tunel, një ekip kinez hyri rreth 300 metra dhe gjeti një trup të pajetë.
Ekipet nga India, Kina dhe Koreja e Jugut po ndihmojnë në operacion, ndërsa ushtria nepaleze vazhdon të largojë ujin, baltën dhe sedimentet.
Ekspertët paralajmërojnë se koha është kritike. Disa tunele kanë sisteme oksigjeni, ujë dhe ambiente për ushqim, por askush nuk e di me siguri se në çfarë gjendje ndodhen hapësirat ku mund të jenë bllokuar punëtorët.
Një ish-ministër i Energjisë së Nepalit, i cili iu bashkua operacionit, e përshkroi situatën si një “garë të dëshpëruar kundër kohës”, duke vlerësuar se rreth 300 punëtorë mund të jenë brenda gjashtë deri në tetë tuneleve.
Ndërkohë, jashtë tuneleve, familjarët presin me ankth çdo lajm.
Një grua, bashkëshorti i së cilës ndodhet në një prej tuneleve, tha se ende mban 50 për qind shpresë se ai është gjallë, pasi aty ekziston një sistem furnizimi me oksigjen. /Telegrafi/