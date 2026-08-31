Manchester United ka nisur bisedimet paraprake me Bruno Fernandes për rinovimin e kontratës, teksa klubi anglez synon të sigurojë të ardhmen e kapitenit në “Old Trafford”.

Sipas “Daily Mail”, Fernandes ka edhe rreth 10 muaj të mbetur në kontratën e tij aktuale, e cila i siguron një pagë prej 220 mijë funtesh në javë.

Megjithatë, United ka një opsion për ta zgjatur marrëveshjen edhe për një vit.

Pavarësisht spekulimeve të reja për të ardhmen e tij gjatë verës, Manchester United mbetet i vendosur për ta mbajtur reprezentuesin portugez në skuadër.

31-vjeçari është shndërruar në një nga figurat kryesore të “Djajve të Kuq” që prej transferimit nga Sporting CP në janar të vitit 2020.

Tashmë, drejtuesit e klubit synojnë të arrijnë një marrëveshje të re me Fernandes përpara fundit të këtij viti. /Telegrafi/

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