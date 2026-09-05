Liverpooli mendon edhe për sezonin e ardhshëm, etiketon tre sulmues për krahun e djathtë
Liverpooli ka filluar kërkimin për një sulmues të krahut të djathtë specialist për afatin e verës 2027, me një listë të ngushtë kandidatësh të kryesuar nga Rayan, Pedro Neto dhe Estevao, pasi aktiviteti i transferimeve të Reds do të përqendrohet në forcimin e mëtejshëm të sulmit të tyre.
Me largimin e mundshëm të Cody Gakpo dhe akumulimin e sulmuesve që luajnë me këmbë të majtë në skuadër, si Rio Ngumoha, Victor Munoz dhe Bradley Barcola, trajneri Andoni Iraola i kërkoi bordit të nënshkruante një lojtar që luan me këmbë të djathtë, duke marrë në konsideratë marrëveshje që variojnë midis 80 dhe 100 milionë eurove.
Objektivi kryesor i Iraolës është Rayan, anësori 20-vjeçar brazilian i cili është nën kontratë me Bournemouth deri në qershor 2031. Trajneri bask e ka menaxhuar tashmë sulmuesin gjatë kohës së tij në krye të ekipit kuqezi, pasi mbërriti në afatin dimëror të sezonit të kaluar. Do të ishte një rikthim në punë me një fytyrë të njohur, e cila mund të luajë edhe si qendërsulmues.
Futbollisti brazilian vlerësohet rreth 80 milionë euro. Hierarkia e Anfield beson se përshtatja e tij me stilin e presionit të Iraolës do të ishte e menjëhershme për shkak të marrëdhënies së mëparshme midis trajnerit dhe lojtarit.
Dy opsionet e tjera të Liverpoolit janë aktualisht te Chelsea. Pedro Neto, një lojtar 26-vjeçar portugez me kontratë deri në vitin 2031, po shqyrton mundësinë e largimit nga Stamford Bridge pasi humbi pozicionin e tij si titullar nën drejtimin e Xabi Alonsos, me tarifën e transferimit të vlerësuar në rreth 100 milionë euro.
Ndërkohë, Estavao, sulmuesi 19-vjeçar brazilian me kontratë deri në vitin 2033, po shqyrton gjithashtu një transferim për shkak të kohës së tij të kufizuar të lojës nën drejtimin e trajnerit spanjoll. Një transferim për talentin e ri nga Amerika e Jugut do të kërkonte një shpenzim identik prej 100 milionë eurosh për të bindur bordin e klubit londinez. Është opsioni më tërheqës duke pasur parasysh talentin mbresëlënës që Estevo ka demonstruar.
Skautët e Liverpoolit do të monitorojnë nga afër performancën e tre lojtarëve gjatë sezonit 2026-2027. Menaxhmenti i klubit nga Anfield do të bëjë kontaktin fillestar me përfaqësuesit e tre sulmuesve në prill për të finalizuar një ofertë zyrtare përpara se të rihapet afati kalimtar i verës. /Telegrafi/