Liverpooli merr fitoren e parë, shkëlqen Isak me dy gola
Liverpooli ka marrë fitoren e parë në këtë sezon të Ligën Premier, duke mposhtur Ipswich Townin 2-0 në transfertë, në kuadër të javës së tretë.
Skuadra e Liverpoolit e zgjidhi ndeshjen që në pjesën e parë, me Alexander Isak që shënoi dy gola brenda vetëm tri minutash.
Sulmuesi suedez kaloi Liverpoolin në epërsi në minutën e 6-të, pas një asistimi të Cody Gakpos, duke u treguar i saktë brenda zonës dhe duke e dërguar topin në rrjetë.
Vetëm tri minuta më vonë, Isak realizoi edhe golin e dytë. Kësaj radhe ai pranoi një pasim në zonë dhe me një goditje të ulët mposhti portierin e Ipswichit për 0-2.
Liverpooli pati mundësi të tjera për të thelluar epërsinë, ndërsa në minutën e 33-të Isak shënoi edhe një herë, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.
Isak's double has us ahead at the break ✊ #IPSLIV pic.twitter.com/fSNpBTYAmh
— Liverpool FC (@LFC) September 4, 2026
Në pjesën e dytë, Ipswich u përpoq të rikthehej në lojë, por Liverpooli e menaxhoi mirë avantazhin. Dominik Szoboszlai pati një mundësi të mirë në minutën e 68-të, kur fitoi një duel në zonë, por pas rishikimit të VAR-it u vendos që nuk kishte penallti.
Deri në fund, rezultati nuk ndryshoi dhe Liverpooli mori tri pikët e para të sezonit.
Pas tri javësh, Liverpooli ka pesë pikë, pas një fitoreje dhe dy barazimeve, ndërsa Ipswich Town mbetet me tri pikë.
Fitorja ishte veçanërisht e rëndësishme për Liverpoolin, ndërsa debutimi i Isakut në këtë ndeshje u shoqërua me një paraqitje vendimtare, pasi sulmuesi suedez realizoi të dy golat e ekipit të tij. /Telegrafi/