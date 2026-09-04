Henry paralajmëron Liverpoolin për sulmuesin “djallëzisht të shpejtë”, për të cilin paguan 145 milionë euro
Thierry Henry ka dhënë disa këshilla për Liverpoolin sa i përket përdorimit të duhur të përforcimit të ri, Bradley Barcola, për të cilin klubi anglez ka paguar 145 milionë euro.
Sulmuesi francez iu bashkua Liverpoolit nga Paris Saint-Germain dhe pritet të ketë një rol të rëndësishëm në skuadrën e drejtuar nga Andoni Iraola.
Henry, ish-futbollist i Arsenalit dhe Barcelonës dhe një prej figurave të njohura të futbollit francez, beson se Barcola mund të bëhet një lojtar vendimtar në Ligën Premier nëse Liverpooli arrin t’i shfrytëzojë siç duhet cilësitë e tij.
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“Çelësi me Barcolën është: Si do ta përdorni? A mund të krijoni situata një-me-një? Gjithashtu: A mund ta përfshini në kundërsulme? Sepse është shumë i shpejtë”, komentoi Henry në “Sky Sports”.
Francezi paralajmëroi gjithashtu Liverpoolin që të mos e ngarkojë Barcolën me shumë detyra defensive, pasi kjo mund t’ia kufizojë ndikimin në fazën sulmuese.
“A duhet të mbrohet më shumë sesa të sulmojë? Kjo mund t’i kthehet kundër”, tha ai.
Henry theksoi se Barcola duhet të punojë edhe në finalizimin e aksioneve, duke e parë këtë si elementin kryesor që duhet të përmirësojë për t’u shndërruar në një prej sulmuesve më të rrezikshëm në Angli.
“Gjëja e fundit që do të thoja është se Barcola duhet të përmirësojë përfundimin e tij. Nëse e bën këtë, shumë ekipe do ta kenë të vështirë ta ndalojnë atë”, u shpreh ish-trajneri i Francës U21.
Edhe legjenda e Liverpoolit, Jamie Carragher, ka vlerësuar cilësitë e francezit, duke thënë se Barcola mund t’i sjellë skuadrës atë elementin e magjisë që i nevojitet në Ligën Premier.
Barcola tashmë shihet si një prej investimeve më të mëdha të Liverpoolit dhe pritshmëritë ndaj tij janë të mëdha. Me shpejtësinë, aftësinë për të luajtur një kundër një dhe potencialin për të krijuar raste, ai pritet të jetë një prej armëve kryesore të “Të Kuqve” në sezonin e ri. /Telegrafi/