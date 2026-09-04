Ukraina njofton rifillimin e bisedimeve të paqes me Rusinë në fund të shtatorit
Ukraina mund të rifillojë në fund të shtatorit negociatat me Rusinë për t’i dhënë fund luftës, në një proces që pritet të ndërmjetësohet nga Shtetet e Bashkuara.
Shefi i Zyrës së Presidentit ukrainas, Kyrylo Budanov, i tha gazetës The New York Times se bisedimet mund të rikthehen në tryezën e negociatave gjatë javëve të fundit të shtatorit. Sipas tij, procesi pritet të nisë me një seri takimesh të nivelit të lartë mes përfaqësuesve amerikanë dhe udhëheqësve të Rusisë dhe Ukrainës.
Në qendër të përpjekjeve diplomatike amerikane janë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, përfaqësues të presidentit amerikan, Donald Trump. Ata pritet të udhëtojnë këtë fundjavë drejt Moskës dhe Kievit për takime me krerët e dy vendeve.
Sipas Axios, duke cituar zyrtarë amerikanë, Witkoff dhe Kushner do të takohen të shtunën me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa të dielën do të zhvillojnë takim me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.
Takimet shihen si një përpjekje për të krijuar terrenin për rifillimin e negociatave direkte dhe për të vlerësuar nëse ekziston hapësirë për një marrëveshje që do t’i jepte fund konfliktit të armatosur.
Koha e mundshme e rifillimit të negociatave është gjithashtu e rëndësishme. Sipas raportimeve, bisedimet mund të zhvillohen pas zgjedhjeve për Dumën Shtetërore të Rusisë, ndërsa do të mbeteshin më shumë se një muaj para zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara.
Për Ukrainën, çdo proces i ri negociues lidhet me çështje të rëndësishme, përfshirë garancitë e sigurisë, territorin dhe mënyrën se si do të sigurohej një paqe e qëndrueshme. Ndërkohë, Rusia ka kërkuar që çdo marrëveshje të marrë parasysh kërkesat e saj politike dhe territoriale.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e administratës amerikane tregon se Uashingtoni synon të luajë një rol qendror në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse takimet e planifikuara do të çojnë në një raund të ri të negociatave apo në ndonjë marrëveshje konkrete.
Vizitat e Witkoff dhe Kushner në Moskë dhe Kiev pritet të shërbejnë si një test i rëndësishëm diplomatik për të kuptuar qëndrimet e palëve dhe gatishmërinë e tyre për të bërë lëshime. Nëse palët arrijnë të kapërcejnë dallimet kryesore, fundi i shtatorit mund të shënojë rikthimin e negociatave për një marrëveshje paqeje. /Telegrafi/