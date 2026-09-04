Parandalohet një tjetër tentativë sabotimi në Gjermani, gjenden mjete shpërthyese pranë linjave të energjisë
Autoritetet gjermane kanë parandaluar një tjetër incident të dyshuar sabotimi ndaj infrastrukturës energjetike të vendit. Në zonën e Görlitzit, pranë kufirit me Poloninë, u zbuluan mjete shpërthyese në dy nënstacione elektrike të vendosura pranë linjave të transmetimit të energjisë.
Policia gjermane ka nisur hetimet dhe po e trajton incidentin si një akt të mundshëm sabotimi. Deri tani nuk është bërë e ditur se kush qëndron pas vendosjes së mjeteve shpërthyese dhe nëse incidenti lidhet me raste të tjera të ngjashme të regjistruara së fundmi në Gjermani.
Ky zhvillim vjen vetëm pak ditë pas dy incidenteve të tjera që kanë ngritur shqetësime për sigurinë e infrastrukturës kritike të vendit, raportojnë mediat.
Më 2 shtator, mjete shpërthyese të përshkruara si të ngjashme me raketa dëmtuan linjat e energjisë elektrike në një nënstacion në Brandenburg. Në të njëjtën ditë, një tjetër incident u regjistrua në një nënstacion pranë Bergheimit, në afërsi të Këlnit.
Seria e incidenteve ka shtuar shqetësimet në Gjermani për kërcënimet ndaj infrastrukturës kritike, veçanërisht ndaj rrjetit energjetik. Autoritetet po hetojnë nëse rastet kanë ndonjë lidhje mes tyre apo nëse bëhet fjalë për incidente të veçuara.
Dëmtimi ose ndërprerja e funksionimit të nënstacioneve mund të shkaktojë pasoja të konsiderueshme për furnizimin me energji, duke e bërë këtë infrastrukturë një objektiv të ndjeshëm në rast të akteve të qëllimshme sabotimi.
Hetimet vazhdojnë, ndërsa autoritetet gjermane nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi natyrën e mjeteve të gjetura apo mbi personat që mund të jenë përgjegjës. /Telegrafi/