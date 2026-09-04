Chelsea synon transferimin e yllit të Atletico Madridit në janar, për të rindërtuar mesfushën e tyre
Klubi anglez, Chelsea po planifikon një lëvizje të madhe për afatin kalimtar të janarit duke etiketuar një yll nga Atletico Madridi si përforcim të madh.
Pas largimit në minutën e fundit të Enzo Fernandez te Manchester City dhe përpjekjes së tyre të dështuar për të nënshkruar Lamine Camara pasi Monaco i refuzoi, gazeta Sport raporton se drejtuesit e Chelseat po kërkojnë të rindërtojnë mesfushën e tyre dhe e ka bërë Pablo Barrios prioritetin e tyre.
Burime në Angli tregojnë se klubi anglez do të ishte i gatshëm të paraqiste një ofertë prej 100 milionë eurosh për mesfushorin e Atletico Madridit.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Chelsea are planning to submit a formal €100m offer for Atlético Madrid midfielder Pablo Barrios in January.
Xabi Alonso has identified the 23-year-old as his top midfield target following Enzo Fernández’s departure.
Atlético Madrid currently have no intention of… pic.twitter.com/uHMhg5e4nS
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 4, 2026
Trajneri Xabi Alonso konsideron se lojtari 23-vjeçar zotëron cilësitë ideale për të marrë kontrollin e mesfushës dhe për të formuar një pozicion plotësues në sulm përkrah ekuadorianit Moises Caicedo.
Megjithatë, negociatat me Los Rojiblancos nuk do të jenë të lehta. Barrios është një pjesë themelore në skemën taktike të Diego Simeone dhe ka një klauzolë lirimi të vendosur në 500 milionë euro.
Përveç kësaj, mbështetja financiare e klubit madrilen pas mbërritjes së Apollos e bën të qartë se institucioni nuk ka asnjë urgjencë financiare për t'u ndarë me lojtarët e tij kryesorë në mes të sezonit. /Telegrafi/