Estevao mendon largimin nga Chelsea
Anësori 19-vjeçar brazilian, Estevao Willian, mund të marrë në konsideratë largimin nga Chelsea në afatin kalimtar të janarit nëse vazhdon të ketë kohë të kufizuar loje nën drejtimin e Xabi Alonsos. Sulmuesi ndihet rehat në Londër, por ka luajtur vetëm 87 minuta zyrtare këtë sezon dhe ka frikë se do të humbasë vendin e tij në një skuadër me disa opsione për pozicionet sulmuese.
Situata e tij aktuale është në kontrast të thellë me ndikimin që pati gjatë sezonit të tij të parë në Angli. Estevao e përfundoi sezonin 2025/26 me 8 gola dhe 4 asistime në 36 ndeshje në të gjitha garat, përpara se një dëmtim muskulor të pengonte muajt e fundit të sezonit dhe ta përjashtonte nga skuadra e Brazilit për Kupën e Botës.
Fillimi i sezonit të ri ka ndryshuar pozicionin e tij te Chelsea. Estevao ishte zëvendësues në ndeshjen hapëse të Ligës Premier kundër Fulham dhe luajti vetëm 8 minuta, ndërsa katër ditë më vonë ai filloi dhe luajti 79 minuta në fitoren 2-0 kundër Luton Town në Carabao Cup.
Ndeshja pasuese vetëm sa i shtoi dyshimet. Alonso e përfshiu atë në skuadër kundër Brighton, por nuk i dha asnjë minutë loje në fitoren 4-3. Pas dy ndeshjeve të Ligës Premier, braziliani ka grumbulluar vetëm 8 minuta në ligë dhe asnjë ndeshje si titullar në këtë garë.
Konkurrenca është rritur gjithashtu. Estevao ndihet më rehat duke luajtur brenda, një zonë ku Cole Palmer dhe Morgan Rogers janë lojtarë kyç në planet e trajnerit. Opsioni tjetër është në krahun e djathtë, ku ai do të duhet të konkurrojë drejtpërdrejt me Pedro Neton.
Sipas ESPN Brazil, lojtari është i shqetësuar për shpërndarjen e kohës së lojës. Nuk ka asnjë kërkesë zyrtare për t'u larguar nga Stamford Bridge dhe zgjedhja e tij e parë mbetet të ketë sukses në Londër, por situata mund të ndryshojë kur të hapet afati i ardhshëm i transferimeve.
Chelsea mban një pozicion të fortë kontraktual në lidhje me çdo lëvizje të mundshme. Estevao mbërriti nga Palmeiras në korrik 2025 për rreth 45 milionë euro dhe është nën kontratë deri më 30 qershor 2033, kështu që çdo largim do të kërkonte miratimin e klubit anglez.
Vlera e tij në treg aktualisht është rreth 80 milionë euro, pas një sezoni të parë në të cilin ai dha disa performanca mbresëlënëse përpara se të vuante nga probleme lëndimesh. /Telegrafi/