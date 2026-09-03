Pas largimit të Fernandez, Chelsea ka një sfidë të madhe
Trajneri spanjoll përballet me një detyrë të vështirë për ta mbajtur në ekuilibër mesfushën e Chelseat, pasi në fund të afatit kalimtar u largua Enzo Fernández dhe klubi nuk arriti të sigurojë një zëvendësues.
Xabi Alonso mbërriti te Chelsea me objektivin për të ndërtuar një skuadër fituese, e aftë për të luftuar sërish për trofe. Deri tani, gjërat kanë nisur mirë për trajnerin spanjoll.
Chelsea ka marrë pikë të plota në dy ndeshjet e para të Ligës Premier dhe ka siguruar kualifikimin në raundin tjetër të Kupës së Ligës. Edhe pse kundërshtarët deri tani nuk kanë qenë ndër skuadrat më të mëdha të Anglisë, starti mund të konsiderohet pozitiv.
Në afatin kalimtar, Alonso dhe drejtuesit e klubit bënë një ristrukturim të rëndësishëm të skuadrës, ndërsa Chelsea ishte klubi i dytë që shpenzoi më shumë për transferime, pas Manchester Cityt.
Megjithatë, në orët e fundit të afatit kalimtar ndodhi një zhvillim i papritur. Manchester City siguroi shërbimet e Enzo Fernandez për 145 milionë euro, duke e bërë argjentinasin transferimin më të shtrenjtë të kësaj vere.
Problemi për Chelsean është se largimi i tij nuk u pasua nga ardhja e një zëvendësuesi.
Në orët e fundit të afatit kalimtar, Chelsea dukej se kishte arritur marrëveshje për transferimin e mesfushorit senegalez të Monacos, Lamine Camara.
Megjithatë, në momentet e fundit, klubi francez u tërhoq nga marrëveshja, duke e lënë Chelsean pa një alternativë direkte për Fernandezin.
Në këto rrethana, Xabi Alonso do të duhet të jetë kreativ për të gjetur një mesfushor që mund të organizojë lojën dhe të marrë përsipër një pjesë të përgjegjësive që la pas Fernandez.
Moises Caicedo pritet të jetë një nga titullarët e padiskutueshëm në mesfushë, por pranë tij duhet të luajë një futbollist që mund të kontrollojë ritmin e lojës dhe të ndihmojë në ndërtimin e aksioneve.
Deri tani, Alonso ka provuar një zgjidhje të pazakontë, duke i zhvendosur në mesfushë dy lojtarë që zakonisht luajnë si mbrojtës krahu: Malo Gusto dhe Reece James.
Të dy kanë marrë minuta në qendër të mesfushës në fillimin e sezonit, ndërsa Romeo Lavia është një tjetër alternativë. Belgu ka kaluar disa sezone të vështira për shkak të dëmtimeve dhe tani ka nevojë për vazhdimësi për të rikthyer formën e tij.
Edhe dy afrimet e tjera të Chelseat në mesfushë gjatë verës mund të jenë alternativa, por jo të dyja duket se përshtaten me atë që kërkon Alonso. /Telegrafi/