Qeveria çaktivizoi llogari aktive të protestës? Rama: S’kemi aftësi teknike për të kryer të tilla operacione
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar sot në 3 shtator lidhur me disa raportime për çaktivizimin apo kufizimin e disa llogarive në rrjetet sociale, të cilat dyshohet se kanë qenë aktive në protestat kundër qeverisë. Rama i ka cilësuar këto pretendime si një “gënjeshtër të madhe” dhe ka mohuar çdo përfshirje të qeverisë.
Kreu i ekzekutivit deklaron se institucionet që drejton nuk kanë asnjë lidhje me mbylljen apo kufizimin e profileve në rrjetet sociale. Kryeministri thekson gjithashtu se qeveria nuk zotëron kapacitetin teknik për të kryer operacione të tilla.
Në reagimin e tij, Rama ka kritikuar ashpër kundërshtarët politikë dhe ata që, sipas tij, po përdorin propagandë për të krijuar akuza ndaj qeverisë. Kreu i qeverisë ka ngritur dyshime se pas këtyre zhvillimeve mund të qëndrojnë të njëjtat burime që, sipas tij, kanë nxitur më herët të ashtuquajturin “Revolucion Flamingo”.
Rama argumenton se synimi i këtyre veprimeve mund të jetë ringjallja e protestës që, sipas tij, ka humbur mbështetjen.
Kryeministri dënon shpifjet ndaj qeverisë, bazuar në informacione të rreme.
“Si mund ta quajnë veten demokratë këta agjitatorë, ndërkohë që publikojnë një insinuatë vizuale kaq të turpshme?
Kam jetuar me lojërat e fajësimit dhe të turpërimit nga kundërshtarët e mi për aq kohë sa jam në politikë. Por kur kjo formë e ulët propagande vjen nga njerëz që hiqen si demokratë europianë, është vërtet për të ardhur keq.
Po sikur e gjithë kjo farsë të vijë nga të njëjtat burime dashakeqe që ushqyen të ashtuquajturin “Revolucioni Flamingo”, shumë prej të cilave ushqyen gjithashtu kaosin në Ceuta? Pse? E thjeshtë: për t’i dhënë sërish jetë një “revolucioni” që tashmë është shfryrë. A nuk ka kuptim kjo? Sigurisht që po. Por, me sa duket, jo për këta demokratë vetëm në emër.
Prandaj, më lejoni të jem i qartë: ne nuk kemi të bëjmë aspak me çaktivizimin apo kufizimin e ndonjë llogarie në rrjetet sociale dhe as nuk zotërojmë kapacitetin teknik për të kryer një operacion të këtij lloji.
Turp për gjithë këtë tufë dështakësh që përhapin marrëzira të tilla“, shkruan Rama.
Akuzat për sulm ndaj llogarive në Instagram, Rama ndan postimin e veçantë
Në një postim të dytë, kryeministri Edi Rama ka ndarë një mendim të një personi, që nuk ka lidhje me qeverinë e që është ekspert i fushës, i quajtur Blerim Gjeladini.
Gjelatini argumenton se qeveritë nuk kanë akses direkt në sistemet e Meta-s për të mbyllur llogari sipas dëshirës. “Tani le ta bëjnë dhe këtë patronazhist”, shprehet kryeministri me ironi.
Gjatë ditës së sotme, disa aktivistë pretenduan se qeveria u ka çaktivizuar rrjetet sociale. Sipas tyre, kjo bëhej me qëllim që zëri i tyre të mos dëgjohet./Tv Klan