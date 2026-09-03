Barcola në mesin e lojtarëve të Liverpoolit, debutimi mund të vijë ndaj Ipswichit
Trajneri i “Reds”, Andoni Iraola, kishte deklaruar se sulmuesi francez mund të zhvillojë paraqitjen e tij të parë me Liverpoolin të premten, në përballjen ndaj Ipswich Town.
Tashmë ka ardhur edhe një tjetër konfirmim në lidhje me debutimin e mundshëm të 23-vjeçarit, pasi Barcola është parë duke udhëtuar së bashku me skuadrën e re drejt ndeshjes, ndërsa në mesin e bashkëlojtarëve të tij ishte edhe Rio Ngumoha.
Bradley Barcola is a part of #LFC squad travelling to Ipswich! 🔴🇫🇷 pic.twitter.com/M6diQmQXyc
— Keefe Irwin (@KeefeIrwinSport) September 3, 2026
Megjithatë, mbetet për t'u parë nëse Barcola do të jetë në formacionin titullar dhe në cilin krah do të aktivizohet në paraqitjen e tij të parë për Liverpoolin.
Francezi nuk ka zhvilluar asnjë ndeshje zyrtare që nga përballja për vendin e tretë në Kupën e Botës, më shumë se një muaj më parë, kur Franca u mposht 6-4 nga Anglia.
Tashmë, vëmendja është te vendimi i Iraolas dhe nëse Barcola do të marrë minuta në debutimin e tij të shumëpritur me Liverpoolin. /Telegrafi/