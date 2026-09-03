Dështoi transferimi te Liverpooli, Sarr përballet me një moment të vështirë
Sulmuesit të Crystal Palace, Ismaila Sarr, do t’i duhet kohë për të përpunuar dështimin e transferimit të tij të mundshëm te Liverpooli, ka deklaruar trajneri i skuadrës, Pierre Sage.
Sulmuesi senegalez, i cili ishte golashënuesi më i mirë i Crystal Palace sezonin e kaluar, u lidh me një transferim te Liverpooli në ditët e fundit të afatit kalimtar.
Megjithatë, marrëveshja nuk u realizua dhe 28-vjeçari do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës londineze.
Trajneri Sage pranoi se një mundësi e tillë mund të jetë e vështirë për t’u përballuar nga lojtari.
“Sigurisht që ai duhet ta pranojë situatën, sepse të luash për një klub të tillë është ëndërr për shumë futbollistë. Ai pati një mundësi të mirë, por në fund nuk funksionoi”, deklaroi Sage.
“Nëse dëshiron të vazhdojë përpara, duhet të ketë një sezon të mirë me ne, ashtu siç bëri vitin e kaluar. E dimë se atij i duhet kohë. Si në çdo situatë të vështirë, koha bën punën e saj dhe ne duhet t’i japim kohë”.
Sarr ende nuk është aktivizuar për Crystal Palace këtë sezon, pasi ka munguar në humbjet ndaj Evertonit dhe Manchester Cityt për shkak të një dëmtimi në ijë.
Ai nuk pritet të jetë i gatshëm as për sfidën e së shtunës ndaj Fulhamit.
Ndërkohë, pas pasigurisë rreth së ardhmes së Sarrit, Crystal Palace tentoi të transferonte sulmuesin belg Malick Fofana në ditën e fundit të afatit kalimtar.
Megjithatë, 21-vjeçari vendosi të largohej nga Lyoni dhe t’i bashkohej Sunderlandit në një marrëveshje me vlerë rreth 30 milionë euro.
Sage konfirmoi se klubi bëri përpjekje për ta realizuar transferimin.
“Ne dhamë maksimumin tonë. Në fund, lojtari zgjodhi atë që konsideroi më të përshtatshme për veten. I uroj atij dhe klubit të tij më të mirën, sepse është një djalë i mirë dhe një lojtar i mirë”, shtoi trajneri francez.
Crystal Palace do të përballet të shtunën me Fulhamin, i cili gjithashtu është në kërkim të pikëve të para në Ligën Premier këtë sezon.
Fulhami i ka humbur dy ndeshjet e para, ndaj Chelseat në shtëpi dhe Sunderlandit në udhëtim. /Telegrafi/