Iraola konfirmon se Barcola është gati për debutimin me Liverpoolin
Bradley Barcola do të debutojë me Liverpoolin kundër Ipswich Town të premten, me trajnerin Andoni Iraola që po përpiqet gjithashtu të sqarojë të ardhmen e Cody Gakpo mes spekulimeve të fundit për transferime.
Barcola përfundoi transferimin e tij prej 140 milionë eurosh nga Paris Saint-Germain të hënën dhe debutimi i tij pritet të vijë pikërisht këtë javë.
"Jemi shumë të lumtur me Bradleyn, ishte prioriteti jonë të nënshkruanim një lojtar shumë, shumë të mirë në ato pozicione... nëse gjithçka shkon mirë në stërvitje sot, ai patjetër do të jetë i disponueshëm për ne nesër", tha Iraola në konferencën për shtyp të së enjtes.
Un, deux, trois 🇫🇷 pic.twitter.com/b2ib7ZYmqi
— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2026
Gakpo, i cili gati iu bashkua Manchester Cityt përpara se marrëveshja të dështonte, ka qenë titullar në të dyja ndeshjet e ligës këtë sezon, duke shënuar kundër Newcastle United dhe duke asistuar kundër Nottingham Forest.
"Marrëdhënia ime me Codyn ka qenë shumë e sinqertë që nga fillimi... ai është në një gjendje të mirë fizikisht dhe mendërisht dhe jam shumë i lumtur që e zgjodha atë", shtoi trajneri i Reds.
Iraola gjithashtu konfirmoi se dëshiron që lojtarët e tij anësor të ndihen rehat në të dyja krahët, me Barcolën të aftë të luajë majtas ose djathtas. /Telegrafi/