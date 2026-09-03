Kryeprokurori Gashi: Pasuria e paligjshme duhet të konfiskohet dhe t’u kthehet shtetit e të dëmtuarve
Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, ka kërkuar forcim të hetimeve financiare dhe konfiskim të pasurisë së përfituar përmes veprimtarive kriminale.
Gashi mori pjesë në takimin për shkëmbimin e përvojave mbi hetimet financiare, konfiskimin në rastet e korrupsionit dhe funksionet e Zyrës për Rikthimin e Aseteve, të organizuar nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, UNDP, UNODC dhe Instituti i Bazelit për Qeverisje.
Në fjalën e tij, ai tha se lufta kundër korrupsionit dhe krimeve të tjera komplekse nuk mund të kufizohet vetëm në ndjekjen penale, por duhet të shoqërohet me hetime financiare dhe gjurmimin e pasurisë që buron nga aktivitetet kriminale.
“Pasuria e përfituar në mënyrë të kundërligjshme duhet të gjurmohet, të sekuestrohet dhe të konfiskohet përfundimisht dhe të ardhurat e fituara në mënyrë të kundërligjshme t’i kthehen shtetit dhe të dëmtuarve që kanë pësuar nga veprimtaritë kriminale”, deklaroi Gashi.
Sipas tij, takimi shërben edhe për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe vendeve pjesëmarrëse, si dhe për shkëmbimin e ekspertizës dhe praktikave profesionale në fushën e hetimeve financiare, sekuestrimit, konfiskimit dhe rikthimit të aseteve.
Në aktivitet morën pjesë kryeprokurorë e prokurorë nga Kosova, përfaqësues të institucioneve ligjzbatuese, përfaqësues të SPAK-ut në Shqipëri, prokurorë nga Prokuroria Kantonale e Sarajevës, si dhe udhëheqës të Zyrave për Rikthimin e Aseteve nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnje e Hercegovina./Telegrafi/