Rexhaj: Konstituimi i Kuvendit pa marrëveshje na dërgon automatikisht në zgjedhje
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj po vlerëson se nëse tentohet të bëhet konstituimi i Kuvendit pa një marrëveshje për zgjedhjen e Presidentit e dërgon vendin në zgjedhje.
Sipas tij, krejt kjo përpjekje që po bëhet, është që të evitohen zgjedhjet e reja.
“Konstituimi i Kuvendit pa marrëveshje e dërgon vendin atutomatikisht në zgjedhje”, tha Rexhaj në Kanal 10.
Rexhaj, ka komentuar edhe reagimet lidhur me kandidatin e përbashkët të VV-së dhe LDK-së, Bekim Sejdiun.
Ai tha se kundërshtimet ndaj kandidaturës së Sejdiut nuk lidhen me figurën e tij, por me kryeministrin në detyrë dhe kryetarin e VV-së, Albin Kurtin.
“Askush prej tyre nuk e konteston figurën e Bekim Sejdiut. Problemin e kanë tek Albin Kurti. E nëse e ke problemin tek Kurti, pse ke qenë pro një diskutimi politik me VV-në?”, shtoi Rexhaj.