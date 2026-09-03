Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj po vlerëson se nëse tentohet të bëhet konstituimi i Kuvendit pa një marrëveshje për zgjedhjen e Presidentit e dërgon vendin në zgjedhje.

Sipas tij, krejt kjo përpjekje që po bëhet, është që të evitohen zgjedhjet e reja.

“Konstituimi i Kuvendit pa marrëveshje e dërgon vendin atutomatikisht në zgjedhje”, tha Rexhaj në Kanal 10.

Rexhaj, ka komentuar edhe reagimet lidhur me kandidatin e përbashkët të VV-së dhe LDK-së, Bekim Sejdiun.

Ai tha se kundërshtimet ndaj kandidaturës së Sejdiut nuk lidhen me figurën e tij, por me kryeministrin në detyrë dhe kryetarin e VV-së, Albin Kurtin.

“Askush prej tyre nuk e konteston figurën e Bekim Sejdiut. Problemin e kanë tek Albin Kurti. E nëse e ke problemin tek Kurti, pse ke qenë pro një diskutimi politik me VV-në?”, shtoi Rexhaj.


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